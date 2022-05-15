Чорнобаївка 20:0: ЗСУ вдарили по складах окупантів

Збройні сили України вдвадцяте поцілили в район аеропорту в Чорнобаївці Херсонської області.

Влучено у ворожий склад з боєприпасами.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"20-та Чорнобаївка. Удар був о 12-й. Детонація все ще триває", - лаконічно написав Арестович.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала нову перехоплену розмову окупанта з батьками. У ній він бідкається, що путінські вояки відмовляються їхати до Чорнобаївки, бо там вони загинуть. Російські військові називають Чорнобаївку "чистилищем" для живої сили і кладовищем – для військової техніки".

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