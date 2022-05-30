Чорнобаївка 22: ЗСУ вдарили по складах боєприпасів окупантів

ЗСУ завдали ударів по складу боэприпасів загарбників у Чорнобаївці.
У неділю ввечері, 29 травня, українські військові влучили у ворожий склад боєприпасів окупантів в Чорнобаївці Херсонсьої області.
Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.
"Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері у Чорнобаївці відкрили новий. 22-ге чи 1-ше у новому сезоні ураження складу б/п. Детонація тривала щонайменше годину. Український сокіл падає на жертву невідворотно", - написав Арестович на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 27 травня росіяни ракетами обстріляли території Чорнобаївської сільської громади. Внаслідок ворожої атаки шість людей отримали поранення, один мешканець загинув.
Читайте також:
- ЗСУ відбили 14 ворожих атак на Донбасі, а авіація завдала повітряних ударів окупантам: ранкове зведення Генштабу станом на 30 травня
- На Запоріжжі ЗСУ знищили два десятки окупантів та "мінуснули" ворожу станцію радіоелектронної боротьби
- Арестович назвав конкретну дату, коли ситуація на фронті почне змінюватися на користь України