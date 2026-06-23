Чорнобильська АЕС потопає у квітах: який вигляд має станція зараз (фото)

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

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На території Чорнобильської АЕС нині квітнуть троянди, лілеї та безліч інших рослин. На тлі промислових об’єктів, пов’язаних із місцем однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства, яскраві клумби створюють незвичний контраст.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«Там, де колись сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства, сьогодні цвітуть троянди, лілеї та безліч інших рослин. Цей контраст особливо вражає: суворі промислові споруди на тлі яскравих клумб нагадують, що життя завжди знаходить шлях», — йдеться в повідомленні.

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У відомстві наголосили, що квіти нестирають пам’ять про трагедію Чорнобиля, однак стали символом відродження, стійкості та надії.

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Нагадаємо, раніше в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили шакала звичайного, або золотистого.

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