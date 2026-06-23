ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
1 хв

Чорнобильська АЕС потопає у квітах: який вигляд має станція зараз (фото)

Там, де сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії, сьогодні квітнуть безліч рослин. У ДАЗВ показали, який вигляд має Чорнобильська АЕС влітку.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Квіти на території Чорнобильської АЕС

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

На території Чорнобильської АЕС нині квітнуть троянди, лілеї та безліч інших рослин. На тлі промислових об’єктів, пов’язаних із місцем однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства, яскраві клумби створюють незвичний контраст.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«Там, де колись сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства, сьогодні цвітуть троянди, лілеї та безліч інших рослин. Цей контраст особливо вражає: суворі промислові споруди на тлі яскравих клумб нагадують, що життя завжди знаходить шлях», — йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що квіти нестирають пам’ять про трагедію Чорнобиля, однак стали символом відродження, стійкості та надії.

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження

Нагадаємо, раніше в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику помітили шакала звичайного, або золотистого.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
505
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie