Чорнобильська АЕС потопає у квітах: який вигляд має станція зараз (фото)

Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
На території
Чорнобильської АЕС нині квітнуть троянди, лілеї та безліч інших рослин. На тлі промислових об’єктів, пов’язаних із місцем однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства, яскраві клумби створюють незвичний контраст.
Про це повідомило
Державне агентство України з управління зоною відчуження.
«Там, де колись сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства, сьогодні цвітуть троянди, лілеї та безліч інших рослин. Цей контраст особливо вражає: суворі промислові споруди на тлі яскравих клумб нагадують, що життя завжди знаходить шлях», — йдеться в повідомленні.
У відомстві наголосили, що квіти нестирають пам’ять про трагедію Чорнобиля, однак стали символом відродження, стійкості та надії.
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Квіти на території Чорнобильської АЕС / © Державне агентство України з управління зоною відчуження
Нагадаємо, раніше в
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