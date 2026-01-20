Чорнобильська АЕС втратила зовнішнє електроживлення: постраждали й інші станції

Чорнобильська АЕС / © Getty Images

Через атаку 20 січня Чорнобильська АЕС втратила зовнішнє електропостачання. Окрім того, були пошкоджені лінії електропередач до інших атомних електростанцій.

Про це повідомило МАГАТЕ.

«Кілька українських електропідстанцій, критично важливих для ядерної безпеки, постраждали внаслідок масштабної військової активності сьогодні вранці, повідомив генеральний директор Рафаель Гроссі», — йдеться в заяві МАГАТЕ.

Там уточнили, що Чорнобильська АЕС втратила зовнішнє електропостачання. Окрім того, були пошкоджені лінії електропередач до інших атомних електростанцій.

«МАГАТЕ уважно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку», — додав Гроссі.

Нагадаємо, напередодні ГУР Міноборони та президент Володимир Зеленський попереджали, що Росія планує удари по підстанціях передавання електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Мета — спровокувати повний блекаут і примусити Україну до капітуляції.

Експерт у сфері радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов попереджав, що атаки РФ на підстанції поблизу АЕС загрожують «другим Чорнобилем», адже через низьку точність ракет будь-який промах у радіусі 300 м від реактора може призвести до глобальної ядерної катастрофи. Оскільки АЕС зараз є основою генерації, Росія намагається їх знеструмити для повного блекауту, ризикуючи життями мільйонів.

Наслідки атаки на Україну 20 січня

У ніч проти 20 січня та вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Ворог випустив 339 БпЛА та десятки ракет, цілячись в енергосистему. Найважча ситуація склалася у Києві, де через удар по інфраструктурі без опалення, води та електрики залишилися тисячі багатоповерхівок на Лівому березі. У Дніпрі, на Рівненщині, Запоріжжі та в інших регіонах зафіксовано влучання в об’єкти критичної інфраструктури та житловий сектор. Через значні пошкодження в країні запроваджено аварійні відключення світла. Президент Зеленський скликав терміновий енергетичний селектор для ліквідації наслідків та закликав партнерів посилити українську ППО.