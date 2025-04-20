Чорнобильський біосферний заповідник став свідком гібридизації коня Пржевальського

Коні / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

На території Чорнобильського біосферного заповідника дослідники вперше задокументували гібридизацію між конем Пржевальського — диким видом, що зберігся донині — та свійською кобилою. Гібрид, що з’явився в результаті такого схрещування, є унікальним прикладом взаємодії між дикими і свійськими тваринами у зоні з мінімальним впливом людини.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

З недавнього часу популяція коней Пржевальського, які мешкають у зоні відчуження, не стикалася з проблемою гібридизації. Хоча ці дикі тварини здатні схрещуватися з домашніми кіньми, утворюючи плідне потомство, раніше таких випадків офіційно не реєстрували.

Реклама

Зміни сталися ще до початку великої війни: одна з кобил втекла з лісництва і потрапила на територію заповідника, де сформувала гарем із жеребцем Пржевальського. Це призвело до народження лошат, які мають риси обох видів.

Цей інцидент став важливим відкриттям для науковців, оскільки він підтвердив природну здатність коней Пржевальського до міжвидового схрещування в дикій природі. Тепер фахівці досліджують, які наслідки може мати таке змішування для популяції, що є важливою складовою екосистеми Чорнобильського заповідника.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили непроханого хижака.