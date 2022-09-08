Чорноморський флот РФ, нажаханий ЗСУ, "ховається" за Кримським півостровом - Годжес

В результаті вони "заховали" флот подалі від території України.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

За його словами, логістика Росії виснажена, а Чорноморський флот, нажаханий ЗСУ, ховається за Кримом.

Ходжес повідомив, що армія загарбників втратила сотні офіцерів із командного складу, у них проблеми із живою силою,.

"І це при тому, що в України навіть немає військово-морських сил. Російська авіація вже не залітає в повітряний простір України, вони запускають ракети зі свого повітряного простору або з Білорусі,

– зазначив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили атаки окупантів на 8 ділянках на Донеччині

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