Чорноморський флот РФ розбитий і використовується лише для оборони - Politico

Російський Чорноморський флот, який колись вважався плацдармом для завоювання України Путіним, надто постраждав від інноваційних українських ракетних і безпілотних атак.

Внаслідок цього, ефективність і здатність до маневрування кораблів Чорноморського флоту РФ серйозно знизилась і тепер флот слугує лише як оборонна сила.

Про це пише видання Politico з посиланням на західних дипломатів.

Очікувалося, що флот, який базується в Криму, відіграватиме важливу роль у стримуванні українських сил на півдні та забезпечуватиме підтримку окупованого півострова. Однак флот не виправдав очікувань, покладених на ного від початку війни, і зайняв оборонні позиції.

Зазначається, що утримання флоту у відкритому морі зараз "серйозно обмежує можливості російської кампанії" на півдні України.

Крім того, битва за Зміїний показала, що російський флот не здатний дати відповідь на українські атаки, а відхід Росії від острова зробив її кораблі в морі ще більш уразливими для ЗСУ.

Сьогодні Київ перехопив ініціативу, оскільки ракетні удари та таємничі вибухи у Криму завдали хаосу російському флоту, знищивши його кримське авіакрило та потопивши кілька суден, зокрема і флагманський крейсер "Москва".

За словами західних дипломатів, "російський Чорноморський флот розбитий і тепер використовується лише як оборонна сила з періодичними ударами крилатими ракетами". Загалом керівництво флоту від початку війни "не змогло налагодити і виявило структурні недоліки флоту з точки зору підготовки, професіоналізму, дотримання техніки безпеки, здатності до адаптації".

Нагадаємо, у Чорному морі на бойовому чергуванні зараз перебувають 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 18 ракет.

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