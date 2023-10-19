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"Чорт йо**ний. А ти п****ла": "духовні" суперечки нардепів щодо УПЦ МП потрапили на відео

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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"Чорт йо**ний. А ти п****ла": "духовні" суперечки нардепів щодо УПЦ МП потрапили на відео

Засідання Верховної Ради / Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Щоб справа не дійшла до рукопашного бою, між сторонами конфлікту стали інші депутати.

Під час засідання Верховної Ради між народними депутатами відбулася шарпанина. Ймовірно, нардепи сперечалися щодо законопроекту №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією, яку було ухвалено ВР у першому читанні.

Відео суперечки і шарпанини з’явилося у Мережі.

Зокрема, на відео видно нардепа Артема Дмитрука, якого називають "захисником УПЦ МП" у парламенті.

Народні обранці обмінювалися звинуваченнями "ти розколюєш Україну", "це ти розколюєш Україну". Все це супроводжувалося ненормативною лексикою та образами. "Ти чорт йо**ний! — А ти п**рило, б**дь!", — вигукували один одному нардепи.

Артем Дмитрук крикнув комусь "Чорт ти".

Шарпанина між депутатами / Скриншот з відео / ©
Шарпанина між депутатами / Скриншот з відео

Щоб справа не дійшла до рукопашного бою, між сторонами конфлікту стали інші депутати.

Нардепи обмінялися матюками через закон про заборону Московського патріархату

Нардепи обмінялися матюками через закон про заборону Московського патріархату

Нагадаємо, що Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Раніше СБУ запропонувала Верховній Раді розширити список підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

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Дата публікації
Перегляди
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