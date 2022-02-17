"Чорт зна що коїться, ми на підлозі": жителі Луганщини повідомляють про обстріли, а бойовики брешуть про атаки ЗСУ

"Чорт зна що коїться, ми на підлозі": жителі Луганщини повідомляють про обстріли, а бойовики брешуть про атаки ЗСУ

За словами місцевих, кількість обстрілів посилилася.

У селищі Станиця Луганська бойовики обстріляли дитячий садок. Знаряд влучив у стіну і пробив її наскрізь. На момент обстрілу у дошкільному закладі перебували діти. Постраждали вихователі.

Жителі Луганської області обговорюють в Мережі ситуацію та відзначають, що обстрілів стало більше.

За інформацією пресслужби Операції об'єднаних сил, 17 лютого на Луганщині, в результаті застосування окупаційними військами важкого артилерійського озброєння, були пошкоджені комунальна інфраструктура селища Станиця Луганська, а також дитячий садок.

Місцеві жителі налякані і зазначають, що кількість обстрілів суттєво збільшилася:

Так, гупало не по-дитячому.

Деякі жителі Щастя вже на низькому старті і з тривоожними валізками.

Що відбувається? Навчання чи війна?

Народ, що відбувається? Будинок ходуном ходить, вікна дребезжать.

Старий Айдар хто зна що коїться. Ми на підлозі.

Своєю чергою бойовики так званої "ЛНР" повідомляють, що ЗСУ обстріляв дитсадок на їхній території.

Нагадаємо:

Згідно з даними української сторони в спільному центрі з контролю та координації, майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу розмістив нині Кремль. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей нарахували майже сотню танків.