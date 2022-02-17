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"Чорт зна що коїться, ми на підлозі": жителі Луганщини повідомляють про обстріли, а бойовики брешуть про атаки ЗСУ

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"Чорт зна що коїться, ми на підлозі": жителі Луганщини повідомляють про обстріли, а бойовики брешуть про атаки ЗСУ

За словами місцевих, кількість обстрілів посилилася.

У селищі Станиця Луганська бойовики обстріляли дитячий садок. Знаряд влучив у стіну і пробив її наскрізь. На момент обстрілу у дошкільному закладі перебували діти. Постраждали вихователі.

Жителі Луганської області обговорюють  в Мережі ситуацію та відзначають, що обстрілів стало більше.

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За інформацією пресслужби Операції об'єднаних сил, 17 лютого на Луганщині, в результаті застосування окупаційними військами важкого артилерійського озброєння, були пошкоджені комунальна інфраструктура селища Станиця Луганська, а також дитячий садок.

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Місцеві жителі налякані і зазначають, що кількість обстрілів суттєво збільшилася:

  • Так, гупало не по-дитячому.
  • Деякі жителі Щастя вже на низькому старті і з тривоожними валізками.
  • Що відбувається? Навчання чи війна?
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  • Народ, що відбувається? Будинок ходуном ходить, вікна дребезжать.
  • Старий Айдар хто зна що коїться. Ми на підлозі.
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Своєю чергою бойовики так званої "ЛНР" повідомляють, що ЗСУ обстріляв дитсадок на їхній території. 

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Нагадаємо:

Згідно з даними української сторони в спільному центрі з контролю та координації, майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу розмістив нині Кремль. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей нарахували майже сотню танків.

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