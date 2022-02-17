"Чорт зна що коїться, ми на підлозі": жителі Луганщини повідомляють про обстріли, а бойовики брешуть про атаки ЗСУ

За словами місцевих, кількість обстрілів посилилася.
У селищі Станиця Луганська бойовики обстріляли дитячий садок. Знаряд влучив у стіну і пробив її наскрізь. На момент обстрілу у дошкільному закладі перебували діти. Постраждали вихователі.
Жителі Луганської області обговорюють в Мережі ситуацію та відзначають, що обстрілів стало більше.
За інформацією пресслужби Операції об'єднаних сил, 17 лютого на Луганщині, в результаті застосування окупаційними військами важкого артилерійського озброєння, були пошкоджені комунальна інфраструктура селища Станиця Луганська, а також дитячий садок.
Місцеві жителі налякані і зазначають, що кількість обстрілів суттєво збільшилася:
- Так, гупало не по-дитячому.
- Деякі жителі Щастя вже на низькому старті і з тривоожними валізками.
- Що відбувається? Навчання чи війна?
- Народ, що відбувається? Будинок ходуном ходить, вікна дребезжать.
- Старий Айдар хто зна що коїться. Ми на підлозі.
Своєю чергою бойовики так званої "ЛНР" повідомляють, що ЗСУ обстріляв дитсадок на їхній території.
Нагадаємо:
Згідно з даними української сторони в спільному центрі з контролю та координації, майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу розмістив нині Кремль. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей нарахували майже сотню танків.
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