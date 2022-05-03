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Чотири десятки вбитих і пів сотні поранених: захисники України на Запоріжжі добряче "всипали" окупантам минулої доби

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Чотири десятки вбитих і пів сотні поранених: захисники України на Запоріжжі добряче "всипали" окупантам минулої доби

Associated Press

У Запорізькій області оборонці України поколошматили окупантів.

В результаті до прабатьків вирушили чотири десятки російських загарбників та ще пів сотні - до лікарні з пораненнями.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби воїнами Сил оборони Запорізького краю було знищено:

  • 39 осіб особового складу, 48 поранено;
  • 1 реактивну систему залпового вогню "Град";
  • 4 танки;
  • 7 бойових броньованих машин;
  • 1 БПЛА "Орлан -10";
  • 2 самохідні артилерійські установки 2С1;
  • 2 самохідні артилерійські установки 2С19;
  • 100 мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра";
  • чотири 120 мм міномети;
  • 5 одиниць автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні Штабу.

Нагадаємо, що в Запоріжжі в оселі місцевого жителя було виявлено 60 патронів до стрілецької та автоматичної зброї, близько 30 детонаторів та капсул від гранат і боєприпасів, шість корпусів ручних гранат та запали до них, близько 30 грамів пороху та 100 грамів іншої вибухової речовини.

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