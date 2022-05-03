Чотири десятки вбитих і пів сотні поранених: захисники України на Запоріжжі добряче "всипали" окупантам минулої доби

Чотири десятки вбитих і пів сотні поранених: захисники України на Запоріжжі добряче "всипали" окупантам минулої доби

У Запорізькій області оборонці України поколошматили окупантів.

В результаті до прабатьків вирушили чотири десятки російських загарбників та ще пів сотні - до лікарні з пораненнями.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби воїнами Сил оборони Запорізького краю було знищено:

39 осіб особового складу, 48 поранено;

1 реактивну систему залпового вогню "Град";

4 танки;

7 бойових броньованих машин;

1 БПЛА "Орлан -10";

2 самохідні артилерійські установки 2С1;

2 самохідні артилерійські установки 2С19;

100 мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра";

чотири 120 мм міномети;

5 одиниць автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні Штабу.

Нагадаємо, що в Запоріжжі в оселі місцевого жителя було виявлено 60 патронів до стрілецької та автоматичної зброї, близько 30 детонаторів та капсул від гранат і боєприпасів, шість корпусів ручних гранат та запали до них, близько 30 грамів пороху та 100 грамів іншої вибухової речовини.

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