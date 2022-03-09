"Чотири дні блукали лісами-полями": полонений розвідник РФ у весільному костюмі розповів, як їх покинуло керівництво (відео)

"Чотири дні блукали лісами-полями": полонений розвідник РФ у весільному костюмі розповів, як їх покинуло керівництво (відео)

За словами розвідника, вони мали намір повернутися додому, але їх упіймали місцеві мисливці.

Тероборона разом із місцевими мисливцями у Чернігівській області взяли у полон розвідників РФ.

Один із них розповів СБУ, що його з командою залишили охороняти трал, який зламався. Командир обіцяв за ними повернутися, але через добу і півтори ніхто за ними не прийшов, а місцеве населення наказало їм забиратися геть. Розвідники вирішили повертатися в бік кордону, але застрягли і покинули техніку. Далі вони пішки блукали полями-лісами впродовж 4 днів, поки їх не "виловили" місцеві мисливці з тероборони і не взяли в полон.

Форму у розвідників забрали і видали цивільну. Комусь із місцевих здалося, що полоненому пасуватиме весільний костюм.

Сам полонений зізнався, що не розуміє, чому і за що вони воюють.

Нагадаємо, що полонений російський солдат одним із перших зізнався, що насправді знав про те, що їде до України на війну, а не навчання, як говорить більшість. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що у Миколаєві готуються до атаки росіян і вже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.