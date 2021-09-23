Чотири дні була в медикаментозному сні: як почувається однорічна дитина, яка випала з 6 поверху в Кременчуці

Чотири дні була в медикаментозному сні: як почувається однорічна дитина, яка випала з 6 поверху в Кременчуці

Однорічну дівчинку доправили до лікарні у важкому стані.

У Кременчуці Полтавської області однорічна дівчинка випала з вікна 6 поверху. Дитина отримала важкі травми і перебувала у реанімації.

Про це повідомляє "ТелеграфЪ".

В Кременчуці на вулиці Генерала Манагарова 16 серпня однорічна Валерія спершись на москитну сітку, випала з вікна 6 поверху. Зараз дівчинку вже виписали з лікарні - вона бігає і така ж як і раніше непосидюча. Позаду кілька днів у реанімації і 4 дні у медикаментозному сні. Попереду - щонайменше пів року реабілітації.

Як розповіла мама дівчинки Оксана, того дня її донька дивилася мультфільми разом з батьком та старшим братом у залі. Сама ж Оксана пішла поратися на кухню.

Між кухнею і залом є ще одна кімната - двері туди зачиняють, щоб Валерія туди не могла зайти. Але того дня двері залишилися відчиненими і дитина, йдучи до мами, звернула в цю кімнату, де було відкрите на провітрювання вікно.

"Вона залізла по ліжку на стіл, зі стола – на підвіконня, і там уже все сталося… Я не знаю, як вона змогла відкрити вікно. Це була доля секунди! Вона в нас дівчинка настільки самостійна, що вже залазила всюди. Я вже з кухні почула, як люди кричали: "Викликайте «швидку»!" Виглянула у вікно, а там дитина моя на землі лежить…", – розповідає Оксана.

Жінка згадує, що коли дівчинку везли до лікарні, вона кликала маму, але лікарі сказали, що вона перебувала у непритомному стані. До лікарні дитину привезли у важкому стані, там її ввели у штучний сон, щоб у неї не було больового шоку.

"Дочка дуже опиралася апарату штучної вентиляції легень. Її спеціально вводили в медикаментозний сон, щоб собі не нашкодила. На четвертий день вона почала виходити з цього стану, тоді нам дали позитивні прогнози. На 7 день реанімації її відключили від апарату ШВЛ, дитина почала дихати самостійно. На 8 день її відключили від кисню (їй кисень ще один день подавали). І на 7-8 їй вже привозили їжу і я її годувала, дитина вже себе краще почувала", – розповідає мати.

27 серпня Валерію перевели в травматологію, а 3 вересня її виписали з лікарні. У лікарні вона провела 19 днів.

"Коли ми приїхали додому, вона вже бігати почала, а в лікарні я боялася її на підлогу ставити. Навіть після лікарні, ми ще не встигли додому приїхати, вона вже крокує по диванах, стрибає", - розповідає мама дівчинки.

Оксана розповіла, що лікування Валерії обійшлося дуже дорого. Кошти надсилали небайдужі українці. Після лікування у родини ще залишилося трохи грошей, які підуть на реабілітацію дівчинки.

Нагадаємо, що у Харкові однорічна дівчинка випала з вікна квартири на третьому поверсі.

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