Чотири компанії, які виготовляють БпЛА, виїхали з України – Чмут пояснив чому

Цю техніку будуть продавати, а робочі місця, податки, інженери, досвід – все це буде лишатися за кордоном.

Лідери з виробництва дронів виїхали з України і перенесли своє виробництво за кордон.

Про це повідомив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю PRESSING.

Щонайменше чотири великі виробники безпілотників перенесли свої потужності за кордон, зазначив фахівець.

"Вони не повернуться сюди, хто би що не казав. Вони будуть працювати в Чехії, Польщі, Словаччині тощо. Їхнє виробництво там – це вже виробництво країни НАТО, техніка країни НАТО. Техніка, яка створена, вирощена, адаптована на повномасштабній війні з РФ. Це техніка дешева на тлі західних виробів. І вона працююча, на неї буде запит", – сказав Чмут.

За його словами, цю техніку будуть продавати, а робочі місця, податки, інженери, досвід – все це буде лишатися за кордоном.

Чому з України поїхали лідери з виробництва БпЛА

Тарас Чмут пояснив, що великі виробники безпілотних систем поїхали з України через те, що на них є запит у світі, а як з так і в Україні вони продавати не можуть через, зокрема, обмежений і подекуди корумпований внутрішній ринок.

"Вони можуть там відкривати виробництва, звідти продавати свою продукцію", – сказав Тарас Чмут.

На його думку, якщо не відкрити експорт, відсоток таких компаній буде збільшуватися.

"Звичайно, офіційно це буде подаватися, як із огляду на безпеку виробництва, спрощення логістики тощо. Але ми всі розуміємо, що метою бузнесу є заробіток, який відбувається через продажі або на внутрішньому ринку, або на зовнішньому. Внутрішній ринок обмежений, зарегульований, подекуди складний і корупційний. Зовнішній ринок не набагато лешший, але прибуток там набагато більший", – сказав експерт.

Він додав, що БпЛА, який в Україні продається, наприклад, за 220 тис. доларів, за кордон може продаватися за півмільйона і в рази бути конкурентним, ніж аналоги.

Тим часом Латвія надала Україні півмільйона дронів для захисту від Росії. в країні оголосили, що українські сили отримають 500 дронів латвійського виробництва. Ці БпЛА забезпечать підтримку українським військовим у різних бойових завданнях.

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