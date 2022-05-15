Чотири кримінальні справи за чотири дні: автор "Вова, іб*ш їх, бл*ть" розповів про розбірки з "Партією регіонів"

Чотири кримінальні справи за чотири дні: автор "Вова, іб*ш їх, бл*ть" розповів про розбірки з "Партією регіонів"

Олександр Поворознюк, український підприємець-аграрій, відомий своїм зверненням до президента України Володимира Зеленського, розповів, як проти нього відкривали аж три кримінальні провадження за кілька днів.

Поворознюк розповів, що представники "Партії регіонів" таким чином намагалися змусити його підтримати цих депутатів. Мовляв, решта мешканців району також підтримає голос свого лідера.

Про це аграрій розповів Наталії Мосейчук у шоу "Право на владу".

"Приходять вибори. До мене приїжджають з "Партії регіонів" і кажуть: "У тебе рейтинг за 80%. За кого ти скажеш, за того люди проголосують", - розповідає Поворознюк.

За словами підприємця, він погодився лише з однією умовою: у кожному з 12 сіл району необхідно зробити щось для людей. Десь колодязі почистити, десь дорогу зробити. Натомість представники партії відмовились. Мовляв, і так погодитесь.

"Зі мною по-нормальному можна вирішити будь-які питання. Навіть на мільйонні збитки я можу пожертвувати, дати, допомогти. Але коли мене хочуть змусити силою, у мене вмикається оборот там якийсь в голові і мене можна тільки застрелити", — каже Поворознюк.

Після цього все пішло інакше. "Я ж не думав, як воно буде інакше", - зізнається підприємець.

Виявляється, вже наступного дня до аграрія приїхала поліція із заявою про те, що проти нього відкрито кримінальне провадження. Нібито Поворознюк їхав з Кривого Рога, заїхав до магазину в селі Червонокостянтинівка, наставили пістолет на продавчиню, "взяв пляшку горілки, кілограм ліверної ковбаси і поїхав". При цьому зазначалося, що підприємець використав саме пістолет Токарєва (ТТ).

Після цього у підприємця одразу закрались сумніви. Мовляв, "звідки продавчиня знає що таке ТТ".

"Я ж думав, вони жартують. А ні, не жартують. Відкривають кримінальну справу. Ну вдумайтесь, ліверну ковбасу Поворознюк їв при своїх бабках", - наголошує аграрій.

Проте далі відбувається найцікавіше. Стає відомо про другу кримінальну справу проти Поворознюка. Нібито він вчинив салют з автомата Калашникова на випускному балу однієї зі шкіл.

"Да, в мене є автомат Калашникова, але по-перше, він стріляє тільки одинарними, бо законом заборонено чергами. Це зараз він уже стріляє чергами, поки війна йде. А я принципово не ходжу ні в яку школу на випускний... Перед кожним святом, що б це не було, я збираю всіх спеціалістів і кажу, хто куде їде з подарунками. А я не їду нікуди. Я йду тільки до своїх дітей", - пояснює Поворознюк.

Проте і на цьому ще не все. Третього дня до бізнесмена приїхала поліція зі звісткою про третю кримінальну справу. Підприємець нібито змінив русло річки Інгулець.

"Приїжджає до мене на вечір поліція і каже: "Відкриваємо ще одне кримінальне провадження по лінії екології. Ви змінили русло річки Інгулець". А я їм кажу: "Там русла немає", - розповідає зі сміхом аграрій.

За словами Поворознюка, на дачі він власноруч зробив собі пляж у маленькій затоці, де влітку постійно вода вкривається пліснявою.

"Завіз 120 камазів глини, тоді 120 камазів піску і зробив пляж. Це затока, там літом вода цвіте", - пояснює бізнесмен.

Він пригадує, що тоді до нього поліція приїжджала щодня з новою кримінальною справою. Так сталося і четвертого дня.

"Останній "штріх" був, коли наступного дня до мене приїхали і сказали: "На вас відкрито кримінальну справу за те, що ви викликали злочинну групу, яка хотіла вкрасти танк з постамента біля в‘їзду в Петрово (СМТ в Кіровоградській області - ред.) і здати його на металолом", - каже Поворознюк.

Після цього місцеві мешканці за власною ініціативою організувались, взяли в оренду автобуси і поїхали "вирішувати ситуацію" до Києва.

"Клянуся даже рубля нікому не дав. П‘ять автобусів наймають бабусі, дідусі і їдуть на Київ. Їх в Олександрівці на посту пускають, а перед Смілою наздоганяють", - розповідає підприємець.

Після цього до Поворознюка зателефонував один з генералів з проханням повернути людей назад. Натомість він особисто приїде і вирішить усі проблеми з кримінальними провадженнями.

"Не повірите, на наступний день всі слідчі приїжджають. І за один день закрили всі кримінальні справи. Те все робилося на районному рівні. Отак мене хотіли змусити голосувати за когось. Тоді у бюлетенях була графа "Проти всіх". І 72% району проголосували проти всіх, я цим пишаюся", - резюмував Поворознюк.

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