Чотири області за 2-3 тижні можуть перейти до "червоної" зони карантину - Кузін

Чотири області за 2-3 тижні можуть перейти до "червоної" зони карантину - Кузін

Дев'ять регіонів вже мають ознаки "помаранчевого" рівня.

Упродовж найближчих двох-трьох тижнів чотири регіони України можуть перейти у "червону" зону карантину.

Про це 24 вересня під час брифінгу заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Кожен з регіонів переходить щонайменше в "жовтий" рівень епіднебезпеки. Але станом на 24 вересня, вже 9 регіонів демонструють ознаки "помаранчевого" рівня. А Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області перебувають у ризику входження в "червону" зону. Ці регіони можуть перейти в "червону" зону протягом найближчих двох-трьох тижнів", - наголосив він.

Згідно з даними на сайті Міністерства охорони здоров'я, наразі 9 регіонів України вже перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки за показниками захворюваності на COVID-19. Зокрема, місто Київ, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська, Черкаська області віднесені до "помаранчевого" рівня карантину.

Найвищий рівень захворюваності у Луганській області - 411 на 100 тис. населення, Чернівецькій - 382, Тернопільській - 247, Харківській - 262. У Києві він становить 166 на 100 тис. населення. Окрім того, у столиці перевищено динаміку рівня госпіталізацій - 50,2% за визначеного показника 50%.

Нагадаємо, від 23 вересня в усіх областях України встановлено "жовтий" рівень епіднебезпеки. Але ситуація з коронавірусом погіршується щодня. Так, станом на 24 вересня в країні зафіксували понад 9 тисяч нових випадків інфікування, 140 людей померли.

Коронавірус в Україні: хвороба нарощує темпи поширення – понад 9 тисяч нових випадків за добу

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