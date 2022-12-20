Чотири помилки під час миття голови: зірковий перукар благає їх не припускатися

Зірковий перукар Джейсон Кольєр з Лондона поділився читачами видання Who What Wear, який помилок під час миття голови варто уникати, щоб забути про масне, ламке чи надто сухе волосся.

Помилка 1: Нанесення шампуню двічі

За словами Кольєра, дійсно в деяких випадках потрібно нанести шампунь один раз для очищення шкіри голови і ще раз для зволоження. Але, якщо ви миєте волосся щодня або кожні пару днів, робити цього не варто. Через надмірне миття голови волосся стає сухим та дуже ламким.

Помилка 2: Погане змивання

Перукар впевнений, що саме погане змивання кондиціонера є найпоширенішою помилкою багатьох людей. Потрібно навчитися правильно змивати засіб з голови, особливо в районі потилиці. В іншому разі волосся швидко стане масним та важким. А недостатнє змивання шампуню з волосся в майбутньому призведе до того, що його кінчики почнуть сіктися, а на шкірі голови з'явиться лупа.

Помилка 3: Використання неправильного кондиціонера

Кольєр рекомендує, коли волосся ще мокре після миття, обережно потягнути його вниз. Якщо пасмо швидко повертається назад, наче гумка, значить у нього хороший стан і йому потрібне лише невелике зволоження. Однак, якщо пасмо після цього не повертається, потрібно додати до щоденного догляду протеїн. Обирайте протеїнові сироватки та маски. Проте не використовуйте їх надто довго — вони мають схильність сильно обтяжувати волосся, що призводить до його ламкості.

Помилка 4: Миття занадто інтенсивне

Люди з масним волоссям зазвичай автоматично хочуть сильніше його помасажувати під час миття голови. Однак так робити не варто. Ваші дії можуть призвести до сильнішого випадіння та виділення ще більшої кількості шкірного сала. Експерт радить просто м'яко розподілити шампунь долонями по корінню і довжині. А потім змити теплою, але не гарячою, водою.

Читайте також: