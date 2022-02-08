Чотири причини, чому варто почати пити каву зі склянкою води

Ми щодня чуємо, що для здоров’я організму потрібно пити достатню кількість води. Але мало хто знає, що ще важливіше випивати склянку води разом з улюбленою кавою. ТСН.ua розповідає про чотири причини почати так робити вже сьогодні.

Як повідомляє Holrmagazine існує цілих чотири причини щодня випивати склянку води з кавою. І не важливо, чи насолоджуєтеся ви улюбленим напоєм лише зранку, чи протягом дня заряджаєтесь енергією кофеїну.

Чотири причини почати пити каву зі склянкою води вже сьогодні

Боротьба зі зневодненням — якщо перед ранковою кавою ви випиватимете лише одну склянку чистої води, ваше тіло скаже “дякую” вже за кілька днів. Організм прокидається зневодненим, адже він не отримував їжі та корисних елементів впродовж цілої ночі. А кава — це сечогінний продукт, який ще більше зневоднить його. Зменшиться подразнення шлунку — кава може подразнювати шлунок, адже відрізняється підвищеною кислотністю. Особливо часто це трапляється, якщо це перший напій, який ви випили зранку. Якщо ви не любите снідати, обов’язково випивайте склянку води до ранкової кави. Так набагато смачніше — більшість кав’ярень Європи, а останнім часом навіть деякі заклади в Україні додають до чашки кави склянку води. Причина досить проста — кава еспрессо значно більше смакує, коли у роті більше немає ніяких ароматів. Допомагає усунути надлишок кофеїну — можливо ви цього не знаєте, але одна склянка води, випита разом з чашкою кави, допоможе уникнути проблем, які виникають з надлишком кофеїну. В кофеїні міститься особлива речовина — теобромін. Вона починає діяти через 25 хвилин після того, як в організм потрапила кава. Саме теобромін є причиною втоми, яку часто відчуває людина після кількох чашок цього ароматного напою. А ось склянка води допомагає позбутися неприємного ефекту.

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