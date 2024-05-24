Чотири причини, які дозволяють не приходити до ТЦК після вручення повістки

За законом, є чотири поважних причини, за умови яких можна не приходити до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки після отримання повістки.

Про це повідомило Міноборони на спеціальному сайті.

У відомстві наголошують, що існують поважні причини неприбуття до ТЦК і СП у термін, визначений у повістці. Це:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Втім, зазначається, що громадянин зобов’язаний повідомити військкомат про причини неявки у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК протягом семи календарних днів.

Крім того, причини неявки варто підтвердити документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій. Адже за неявку до ТЦК та СП передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чи надсилатимуть повістки у застосунку "Резерв+". Станом на зараз повістка військовозобов’язаному може бути вручена лише особисто під підпис.

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