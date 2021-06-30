Чотирирічна дівчинка, яку збило авто на "зебрі" під Полтавою, померла у лікарні

Чотирирічна дівчинка, яку збило авто на "зебрі" під Полтавою, померла у лікарні

Дівчинка померла за годину після ДТП.

У Полтаві у дитячий міській лікарні померла 4-річна дівчинка, яку збив легковик на пішохідному переході в селі Абазівка.

Про це повідомляє "Суспільне".

ДТП сталася сьогодні, 30 червня, близько 11:00 на "зебрі" у селі Абазівка на трасі "Київ-Харків". Легковий автомобіль не зупинився на пішохідному переході і на швидкості збив чотирирічну дівчинку, яка переходила дорогу з бабусею.

Очевидці викликали швидку, і дитину у важкому стані та її бабусю забрали медики. Після аварії дитину відвезли до дитячої міської лікарні Полтави, де вона за годину померла.

60-річна жінка також отримала травми та нині перебуває в одній з лікарень Полтави. Бабуся дівчинки – жителька Абазівки, дитина – полтавка.

За кермом автівки "Citroen", яка збила дівчинку, перебував 65-річний житель Полтавського району. Нині його затримали.

Нагадаємо, що у селі Петрики, що під Тернополем, водій на смерть збив двох подруг, віком 16 та 18 років та втік з місця аварії. Чоловік тільки через 15 років здався поліції.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання