Чотирьом організаторам псевдореферендуму на Донбасі повідомили про підозру: фото

СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Служба безпеки України встановила та зібрала докази злочину організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомилли в СБУ.

Так, підозру у колабораційній діяльночті та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України повідомлено чотирьом фігурантам:

Володимиру Висоцькому, "голові центральної виборчої комісії ДНР";

Олені Кравченко, "голові центральної виборчої комісії ЛНР";

Олександру Кофману – "голові громадської палати ДНР",

Марині Філіповій – "радниці голови ЛНР".

Найближчим часом їх буде оголошено у розшук.

"Українська спецслужба встановила, що ці особи відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового плебісциту на сході України. Вони у змові з іншими особами направили так званим "главам л/днр" звернення з ініціативою проведення на тимчасово захоплених ворогом територіях фейкового референдуму, а також пропонували негайне відокремлення від України та приєднання до рф", - зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, ватажки "ЛДНР" оголосили псевдореферендуми. Призначили "воєвиявлення" на 23-27 вересня. Під час звернення президент РФ Володимир Путін заявиви, що підтримує проведення "референдумів". Мовляв, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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