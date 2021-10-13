Чотирьом підліткам, які вбили поліцейського в Чернігові, інкримінують ще одну статтю

Раніше чотирьом підліткам вже повідомляли про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Чотирьом підліткам, підозрюваних у вбивстві поліцейського у Чернігові та побитті його колеги, повідомили про ще одну підозру - незакінчений замах на вбивство двох осіб за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Раніше чотирьом особам вже повідомляли про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. За клопотанням прокурора Деснянський районний суд м. Чернігова їм обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня 2021 року у м. Чернігові виник конфлікт між двома поліцейськими, які на той час перебували у відпустці, і групою молодих людей, троє з яких – неповнолітні. В результаті конфлікту співробітникам поліції було завдано тілесні ушкодження, від яких один помер на місці події, а інший – доставлений до лікарні.

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