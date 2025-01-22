"Чоткий паца" Мартинов прокоментував новину про свою загибель: "Танчик двічі обстріляв позицію"

Герой мему "чоткий паца" Іван Мартинов, який розповів про ПТСР та як ледь не розлучився зі своєю дружиною, прокоментував новину про свою загибель на фронті.

Про це йдеться в інтерв'ю проєкту "Дивись".

Так, два роки тому зірку Мережі "поховали" користувачі, поширивши фейкову новину.

"Ми були шоковані. У переддень якраз танчик двічі обстріляв нашу позицію, мене ще й поставили головним групи. Коротше, це був пиз**ць! Але пощастило, чуваки якраз усі були в норах. Лише особисті речі, зброю трохи посікло. А потім ми виходимо з посадки і чуваки кажуть: "Тю, а ми в соцмережах вже прочитали, що тебе "задвохсотили". Кажу: "Здрастє! Нічого, що ти мене зустрічав? Ви прикривали мою групу, як ми заходили в посадку". А він каже: "Дійсно, але ти почитай". Писали, що загинув чоткий паца, але там Едуард був, а я ж Ваньок", — прокоментував Мартинов.

Він зазначив, що від цієї неправдивої новини йому було навіть приємно. Втім, ця інформація дійшла до сім'ї захисника, яка не на жарт злякалася.

Нагадаємо, Іван Мартинов насмішив курйозною ситуацією, як на фронті впав у колодязь. Це сталося під час виконання бойового завдання.

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