"Чоткий паца" Іван Мартинов відверто розповів, як ледь не розлучився з дружиною – фото

Військовослужбовець та його кохана Ольга пережили кризу у стосунках.

Герой мему "чоткий паца" Іван Мартинов, який захищає Україну на фронті у 68-й окремій єгерській бригаді, розповів про ПТСР та як ледь не розлучився зі своєю дружиною.

Про це йдеться в інтерв'ю проєкту "Дивись".

За його словами, усі захисники страждають на посттравматичний стресовий розлад, втім, у кожного він проявляється по-різному. У випадку Івана, він мало не втратив дружину Ольгу, з якою побрався 8 квітня 2023 року.

"У мене жорстко, просто до розлучення. Все, без коментарів. Я навіть не хочу згадувати. Дуже страшно. Ночами не спав, кричав. Дружина в паніці, істериці, хату розносимо", - відверто зізнався він.

Іван Мартинов із дружиною Ольгою / Фото: instagram.com/missis__martynova

Також у Мартинова змінилося ставлення до цивільних.

"Цивільних взагалі не сприймав. Зі своїми якось більш-менш, а приїздив у відпустку і думав: "Бл*ть, що я тут роблю?". Істерика, паніка, алкоголь, жорстко. Для мене це жорстко морально", - зізнався боєць.

Втім, Іван не звертався за допомогою до спеціалістів.

Нагадаємо, Іван Мартинов насмішив курйозною ситуацією, як на фронті впав у колодязь. Це сталося під час виконання бойового завдання.

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