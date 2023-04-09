"Чоткий паца" з Рівного, який служить у ЗСУ, одружився: він розповів, як познайомився з коханою

Герой мему "чоткий паца" з Рівного, який захищає Україну, одружився. Його обраницею стала жителька Хмельницького, з якою він познайомився на Новий рік.

Про це пише "Суспільне".

Житель Рівного Іван Мартинов, який став мемом після свого інтерв'ю 2014 року, а зараз захищає Україну на фронті одружився. Його обраницею стала жителька Хмельницького Ольга Кравчук.

Військовий розповів, що поки вони лише розписалися, проте пізніше планують відгуляти пишне весілля.

"Я приїхав до бойового побратима, він мене запросив в гості на Новий рік. Я відпросився у батька, їхав-їхав, та й подзвонив до того друга й кажу: "Чуєш, та що ж я за дід мороз без снігуроньки?". Він каже: "Я зрозумів". Я приїхав і познайомився з нею на новий рік. Та і закрутилось так", - загадує чоловік.

Зазначимо, що від 2016 року Іван Мартинов служить у лавах ЗСУ. Мартинов брав участь у Революції Гідності, де бився з "беркутівцями". Після Євромайдану Іван повернувся до Рівного, де став волонтером. Зараз хлопець є старшим стрільцем та парамедиком 68-ї окремої єгерської бригади.

Раніше військовий розповідав про службу на Донбасі, загибель побратимів та фейк про свою смерть.

Читайте також: