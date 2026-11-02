Чотири доби в темряві: стало відомо, чи повернули світло жителям Дніпропетровщини

Світло / © pixabay.com

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У Дніпропетровській області вдалося відновити електропостачання для більшості споживачів. Аварійні бригади працювали майже чотири доби.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Енергетики відновили електропостачання майже всім споживачам Дніпропетровщини, які залишилися без світла внаслідок масованих російських атак.

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Наразі без електроенергії перебувають лише поодинокі споживачі. Через безпекову ситуацію ремонтні бригади поки не мають змоги розпочати там відновлювальні роботи. Щойно умови дозволять, енергетики повернуть світло й цим абонентам.

Атаки на енергетику Дніпропетровщини і відключення світла

Нагадаємо, після нічної атаки 30 жовтня Дніпро опинилося у масштабному блекауті: без світла залишилося понад 350 тис. абонентів у місті та навколишніх населених пунктах. В області запровадили екстрені відключення поза графіками, а критична інфраструктура перейшла на генератори. Через відсутність електрики у місті зупинився електротранспорт.

31 жовтня окупанти знову атакували серйозно пошкоджене енергетичне обладнання на Дніпропетровщині, влучивши у два об’єкти ДТЕК, зокрема у той, де фахівці відновлювали світло майже дві доби. Через повторні удари без електропостачання залишалися значна частина Дніпра та Кам’янського, а також Дніпровський і Новомосковський райони.

Станом на 1 листопада на Дніпропетровщини без світла залишалися майже 100 тис. споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах. Водночас жителям Дніпра повністю повернули воду. На місцях працювали понад 70 аварійних бригад.

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