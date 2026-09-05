"Чотири хвилі атак на вересень": у ЗСУ розповіли про контрзаходи та удари по РФ

ЗСУ зривають плани ворога / © Associated Press

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Україна володіє всією необхідною інформацією про чутки щодо нібито запланованих Росією «чотирьох хвиль атак на вересень» та вже вживає дієвих заходів для їх зриву.

Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері «Ми Україна».

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За словами Братчука, Сили оборони не лише контратакують безпосередньо на лінії фронту, а й руйнують стратегічні плани загарбників на різних напрямках.

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Крім того, українські військові завдають точкових ударів по тимчасово окупованих територіях та об’єктах у РФ, нищачи локації з пусковими майданчиками ракет і безпілотників, які окупанти використовують для обстрілів України.

«Так само бачимо до удари Сил оборони по територіях ТОТ та РФ, які припадають на ті локації, де є пускові майданчики БпЛА, ракет, які використовуються для ударів по Україні», — додав він.

Раніше ми писали про те, що Сили оборони розбили окупантів під Куп’янськом, росіяни втікають: звільнено нові території. За інформацією полку, бійці 23-го штурмового полку Роти ударних груп (Р.У.Г.) 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним. Окрім того, на одній із ділянок бійці полку працювали спільно з військовими 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Раніше бійці «Хартії» вже звільнили в цьому районі 9,5 квадратного кілометра території. Таким чином, загальна площа звільнених від російських військ земель тут досягла 13,5 квадратного кілометра.

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