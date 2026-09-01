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Чотири людини загинули внаслідок масованої атаки РФ на Киїів та область
У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, є загиблий та постраждалі, серед яких дитина.
Внаслідок масованої ракетної атаки у ніч проти 1 вересня на Київ та область загинули чотири людини.
Про це повідомили у КМВА, а також голова КОВА Тимур Ткаченко.
«На жаль, внаслідок ворожої атаки на столицю загинули 3 людини», — повідомили у КМВА.
Також відомо про 5 постраждалих.
«У Дніпровському районі фіксується загоряння на території нежитлового сектору», — йдеться у повідомленні КМВА.
У Борисполі внаслідок удару пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. На розташованій поруч парковці загорілися автомобілі. Пожежу вже ліквідували.
Із пошкодженого будинку евакуювали 48 людей.
Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед них — дитина. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Також у Борисполі зазнало пошкоджень підприємство. Внаслідок атаки загинула людина, ще одна отримала травми.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 1 вересня запустили по Україні крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 1 вересня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ.