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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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26
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Чотири людини загинули внаслідок масованої атаки РФ на Киїів та область

У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, є загиблий та постраждалі, серед яких дитина.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Київщину

Ворог атакував Київщину / © Getty Images

Внаслідок масованої ракетної атаки у ніч проти 1 вересня на Київ та область загинули чотири людини.

Про це повідомили у КМВА, а також голова КОВА Тимур Ткаченко.

«На жаль, внаслідок ворожої атаки на столицю загинули 3 людини», — повідомили у КМВА.

Також відомо про 5 постраждалих.

«У Дніпровському районі фіксується загоряння на території нежитлового сектору», — йдеться у повідомленні КМВА.

У Борисполі внаслідок удару пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. На розташованій поруч парковці загорілися автомобілі. Пожежу вже ліквідували.

Із пошкодженого будинку евакуювали 48 людей.

Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед них — дитина. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Також у Борисполі зазнало пошкоджень підприємство. Внаслідок атаки загинула людина, ще одна отримала травми.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 1 вересня запустили по Україні крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 1 вересня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ.

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