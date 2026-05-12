Чотири метри під землю за мить: в Одесі дитина провалилася під тротуарну плитку (фото)

В Одесі перехожі та рятувальники витягли дівчинку з-під тротуарної плитки / © ДСНС

В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку. Дитина опинилася у глибокій ямі близько 4 метрів завглибшки.

Про це передає пресслужба ДСНС.

Перехожі кинулися дитині на допомогу. Проте дістати дитину самотужки не наважилися ерез ризик повторного зсуву ґрунту, який міг би повністю засипати дівчинку.

© ДСНС України у Telegram

Люди залишалися на безпечній відстані та постійно спілкувалися з дитиною, аби вона не панікувала. Тим часом, рятувальники прибули на місце інциденту та підняли дитину на поверхню.

Весь цей час батько дитини був на зв’язку з донькою телефоном, підтримуючи її. Пізніше, не стримуючи емоцій, він подякував надзвичайникам за порятунок. Дівчинку оглянули медики, її життю нічого не загрожує.

