Чотири метри під землю за мить: в Одесі дитина провалилася під тротуарну плитку (фото)
В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під тротуар на 4-метрову глибину.
В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку. Дитина опинилася у глибокій ямі близько 4 метрів завглибшки.
Про це передає пресслужба ДСНС.
Перехожі кинулися дитині на допомогу. Проте дістати дитину самотужки не наважилися ерез ризик повторного зсуву ґрунту, який міг би повністю засипати дівчинку.
Люди залишалися на безпечній відстані та постійно спілкувалися з дитиною, аби вона не панікувала. Тим часом, рятувальники прибули на місце інциденту та підняли дитину на поверхню.
Весь цей час батько дитини був на зв’язку з донькою телефоном, підтримуючи її. Пізніше, не стримуючи емоцій, він подякував надзвичайникам за порятунок. Дівчинку оглянули медики, її життю нічого не загрожує.
