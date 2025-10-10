Ця зима буде важчою: експерт попередив українців про нові цілі РФ

Відключення світла / © ТСН.ua

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення щорічно масовано обстрілюють критичні об’єкти інфраструктури України. Військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант комітету ВР з питань нацбезпеки Іван Ступак вважає, що третя воєнна зима для українців буде складнішою за попередню, хоча й зазначає, що це його суб’єктивний прогноз.

Про це він розповів для УНІАН.

Чотири цілі ракетних атак

Експерт пояснив, що масовані удари по українській енергетиці переслідують одразу декілька цілей:

Військовий складник. Відсутність електроенергії паралізує виробничі потужності України, зокрема збирання FPV-дронів і DeepStrike. Як наслідок, це призводить до «просідання фронтів». Економічний складник. Знеструмлення зупиняє роботу економіки, зменшує надходження податків до бюджету, що ускладнює фінансування армії. Політичний тиск. У Кремлі розраховують, що чим більше страждатиме цивільне населення, то швидше воно почне вимагати від президента України зупинити війну та піти на територіальні поступки (Донбас, Крим) в обмін на відновлення світла. Помста за НПЗ. Ступак вважає, що значною мірою удари є помстою за атаки України на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Це болісний удар по російському бюджету та олігархах, які скаржаться Кремлю на багатомільйонні збитки.

Прогноз на третю зиму

Іван Ступак припускає, що третя зима буде гіршою для українців, ніж попередня, можливо, на 20-30%. Це пов’язано з тим, що ТЕЦ та лінії електропередач, які постійно відновлюють після влучань, знесилені та вже не такі міцні.

«Не можна ж порівнювати. Наприклад, якщо запитати у харків’ян і дніпрян — у них там взагалі повний абзац що відбувається. У Києві плюс-мінус нормальніше. Якщо ми кажемо про Луцьк та Ужгород — там абсолютно третя історія. Тому з погляду Києва я припускаю, що ця зима може бути відсотків на 20–30, можливо, важча, ніж попередній період. У нас є велике знесилення. Знесилення цих ТЕЦ. У них постійно влучають, відновлюють. Вони вже не такі міцні, як були раніше. Лінії електропередач не такі міцні», — попередив Ступак.

Загроза газовій інфраструктурі

Росія також намагається завдавати ударів по газовій інфраструктурі та газосховищах. За словами Ступака, ідея-фікс росіян — спричинити детонацію в місцях зберігання газу, що призвело б до масштабного вибуху.

Іншою метою атак є залякування західних компаній, які зберігають свій газ в Україні. Якщо вони відмовляться від оренди газосховищ, український бюджет недоотримає значні кошти.

«Головне для росіян — знищити те, що тільки можна знищити. Те, що може вибухнути — повинно бути знищено. Це думка росіян», — підсумував експерт.

Нагадаємо, цієї зими Росія може завдати до 40 масованих ударів по енергосистемі України, атакуючи інфраструктуру в середньому кожні 3–4 дні.

Львів готується до можливих знеструмлень. Місто переходить до режиму тестування альтернативних джерел. Втім, опалювальний сезон не розпочнеться найближчими тижнями.

Нардепка Мар’яна Безугла радить жителям Києва на зиму тимчасово виїхати зі столиці.