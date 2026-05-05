Чотири ракети вдарили одна за одною по рятувальниках: ДСНС шокувало деталями атаки (відео)

Вночі проти 5 травня армія РФ завдала цілеспрямованого удару по рятувальниках, які працювали на місці «прильоту» у Полтавській області. Двоє пожежників загинули, а 23 отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що у момент атаки рятувальники працювали на місці ударів БпЛА по об’єкті газовидобування. Російська атака була не випадковою, а «цілеспрямованим ударом по тих, хто рятує життя».

«Коли вже прозвучав відбій „тривоги“ і можна було починати гасіння. Працювали там, де найнебезпечніше. І саме в цей момент росіяни цинічно ударили знову: одна за одною чотири ракети», — наголосили у ДСНС.

