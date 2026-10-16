ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
474
Час на прочитання
2 хв

Чотири роки вважався зниклим безвісти: на війні загинув журналіст Самуїл Проскуряков

Журналіст і військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Самуїл Проскуряков загинув під час боїв за Херсонщину у жовтні 2022 року, однак лише через чотири роки його офіційно визнали загиблим.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Самуїл Проскуряков чотири роки вважався зниклим безвісти

Самуїл Проскуряков чотири роки вважався зниклим безвісти / © із соцмереж

На війні загинув журналіст і військовий Самуїл Проскуряков, який чотири роки вважався зниклим безвісти.

Про це повідомила його дружина, журналістка Діана Ковальова у Facebook.

Захисник загинув 15 жовтня 2022 року під час боїв за звільнення Херсонщини. Лише зараз суд офіційно визнав його загиблим, Самуїл служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Як розповіла Діана Ковальова «Детектору медіа», Самуїл Проскуряков народився у 1993 році в Кривому Розі в багатодітній родині протестантського пастора. Самуїл Проскуряков був учасником Революції гідності, під час протистоянь на вулиці Грушевського зазнав поранення внаслідок вибуху газової гранати.

До повномасштабного вторгнення Самуїл Проскуряков співпрацював з УНН, «Забороною», «Громадським» та «Бабелем».

Військовослужбовець і колишній головний редактор «Бабеля» Євген Спірін опублікував спогади про полеглого колегу.

«Останнє, що мені написав Сем: „Я йду воювати, моє місце там“. Сем був дивним, по хорошому дивним. Він приходив на планірку з 10 темами і жодна з них не була нормальною. Катя якось терпіла все це, і намагалась викрутити ці теми, але вони не викручувались. Я довго думав, що Проскуряков — це якийсь псевдо. А потім ми напились вина і він розповів, як це — жити в родині пастора. Я знав від перших днів, і 4 роки мовчав, а тепер я можу сказати офіційно. Сем, ти герой», — написав Євген.

Раніше ми повідомляли про те, що у бою на фронті загинув колишній політв’язень Кремля Микола Карпюк. На втрату із сумом відреагували колеги, побратими й друзі бійця.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie