Чотири роки вважався зниклим безвісти: на війні загинув журналіст Самуїл Проскуряков

Самуїл Проскуряков чотири роки вважався зниклим безвісти / © із соцмереж

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На війні загинув журналіст і військовий Самуїл Проскуряков, який чотири роки вважався зниклим безвісти.

Про це повідомила його дружина, журналістка Діана Ковальова у Facebook.

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Захисник загинув 15 жовтня 2022 року під час боїв за звільнення Херсонщини. Лише зараз суд офіційно визнав його загиблим, Самуїл служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

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Як розповіла Діана Ковальова «Детектору медіа», Самуїл Проскуряков народився у 1993 році в Кривому Розі в багатодітній родині протестантського пастора. Самуїл Проскуряков був учасником Революції гідності, під час протистоянь на вулиці Грушевського зазнав поранення внаслідок вибуху газової гранати.

До повномасштабного вторгнення Самуїл Проскуряков співпрацював з УНН, «Забороною», «Громадським» та «Бабелем».

Військовослужбовець і колишній головний редактор «Бабеля» Євген Спірін опублікував спогади про полеглого колегу.

«Останнє, що мені написав Сем: „Я йду воювати, моє місце там“. Сем був дивним, по хорошому дивним. Він приходив на планірку з 10 темами і жодна з них не була нормальною. Катя якось терпіла все це, і намагалась викрутити ці теми, але вони не викручувались. Я довго думав, що Проскуряков — це якийсь псевдо. А потім ми напились вина і він розповів, як це — жити в родині пастора. Я знав від перших днів, і 4 роки мовчав, а тепер я можу сказати офіційно. Сем, ти герой», — написав Євген.

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Раніше ми повідомляли про те, що у бою на фронті загинув колишній політв’язень Кремля Микола Карпюк. На втрату із сумом відреагували колеги, побратими й друзі бійця.

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