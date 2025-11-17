- Дата публікації
Чотири "Шахеди" в одну ціль: показали жахливі кадри атаки на Одещину
Під час атаки на Одещину росіяни вдарили чотирма безпілотниками в одне й те саме місце. Очевидці публікують жахливу атаку у Мережі.
Російські війська 17 листопада вдарили по Одеській області. Так, чотири "Шахеди" влучили в одне місце.
Відео оприлюднене у Мережі.
Мешканці Одещини стали свідками жахливої атаки БпЛА. Вони цілеспрямовано били в одну й ту саму ціль. Противник запустив 4 дрони.
Через атаку виникла пожежа. Наслідки встановлюються.
Нагадаємо, росіяни вночі 17 листопада атакували енергетичний об’єкт на Одещині. Є знеструмлені споживачі.
За даними ДТЕК, 4 000 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 32 500 — тимчасово без світла. Пошкодження значні, тож ремонт потребуватиме часу.