Укрaїнa
899
1 хв

Чотири "Шахеди" в одну ціль: показали жахливі кадри атаки на Одещину

Під час атаки на Одещину росіяни вдарили чотирма безпілотниками в одне й те саме місце. Очевидці публікують жахливу атаку у Мережі.

Катерина Сердюк
"Шахед"

"Шахед"

Російські війська 17 листопада вдарили по Одеській області. Так, чотири "Шахеди" влучили в одне місце.

Відео оприлюднене у Мережі.

Мешканці Одещини стали свідками жахливої атаки БпЛА. Вони цілеспрямовано били в одну й ту саму ціль. Противник запустив 4 дрони.

Через атаку виникла пожежа. Наслідки встановлюються.

Нагадаємо, росіяни вночі 17 листопада атакували енергетичний об’єкт на Одещині. Є знеструмлені споживачі.

За даними ДТЕК, 4 000 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 32 500 — тимчасово без світла. Пошкодження значні, тож ремонт потребуватиме часу.

