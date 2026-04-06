ТСН у соціальних мережах

Чотири влучання по енергооб’єктах: одна із областей практично знеструмлена

Енергетики розпочнуть відновлення електропостачання щойно дозволить безпекова ситуація.

Анастасія Павленко
Ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині

Ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині / © Associated Press

Уночі і сьогодні зранку росіяни вдарили по енергообʼєктах на Чернігівщині. Зафіксовано чотири влучання.

Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

«Було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені. Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба», — зазначив він.

Енергетики почнуть працювати над відновленням, коли дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, після ранкової атаки на енергоінфраструктуру у Славутичі без світла залишилося близько 21 тисячи мешканців. Критична інфраструктура міста переведена на резервне живлення — забезпечено водопостачання, соціальні заклади працюють на генераторах, зв’язок та Інтернет стабільні.

