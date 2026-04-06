Чотири влучання по енергооб’єктах: одна із областей практично знеструмлена
Енергетики розпочнуть відновлення електропостачання щойно дозволить безпекова ситуація.
Уночі і сьогодні зранку росіяни вдарили по енергообʼєктах на Чернігівщині. Зафіксовано чотири влучання.
Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.
«Було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені. Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба», — зазначив він.
Енергетики почнуть працювати над відновленням, коли дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, після ранкової атаки на енергоінфраструктуру у Славутичі без світла залишилося близько 21 тисячи мешканців. Критична інфраструктура міста переведена на резервне живлення — забезпечено водопостачання, соціальні заклади працюють на генераторах, зв’язок та Інтернет стабільні.