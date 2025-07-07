Чотириденний робочий тиждень в Україні: у Держслужбі зайнятості пояснили, чи можливий перехід

Чотириденний робочий тиждень в Україні

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В Україні наразі не передбачено переходу на чотириденний робочий тиждень на законодавчому рівні.

Як нагадали в Державній службі зайнятості, згідно з Кодексом законів про працю стандартна тривалість робочого тижня становить 40 годин.

У Службі зазначили, що скорочення цього часу можливе лише в окремих випадках — наприклад, для неповнолітніх, осіб з інвалідністю або за індивідуальною домовленістю між працівником і роботодавцем. Натомість під час воєнного стану для працівників окремих об’єктів критичної інфраструктури дозволено збільшувати тривалість тижня до 60 годин.

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“Наразі у країні немає законодавчих ініціатив щодо скорочення тривалості робочого тижня. Водночас наявні вакансії в базі Служби від роботодавців пропонують різні режими праці — 5-денний графік, неповний робочий час, змінну роботу, поділ робочого дня, роботу в нічний час тощо”, — повідомила заступниця начальника управління по роботі з роботодавцями Державної служби зайнятості Євгенія Підлісна.

У відомстві нагадали, що в Україні вже проводили експерименти з чотириденним тижнем 2019 року. Тоді деякі компанії зафіксували покращення добробуту працівників і зниження рівня вигорання, але також в окремих сферах спостерігалося падіння продуктивності, особливо там, де оплата здійснюється погодинно.

Станом на сьогодні Єдина інформаційно-аналітична система (ЄІАС) містить інформацію про 876 вакансій з неповним робочим часом по всій країні. Йдеться про широкий спектр професій: лікарів, вчителів, прибиральників, водіїв, листонош, психологів тощо. Рівень зарплати за такими вакансіями коливається від мінімального до 60 тисяч гривень.

У Держслужбі також звернули увагу на міжнародний досвід. У країнах, де запроваджено чотириденний тиждень, він найкраще прижився в ІТ-секторі, сфері аналітики, креативних індустріях і там, де оплата залежить від результатів роботи. Натомість у виробництві, агросекторі та сфері послуг такий графік вважається менш ефективним.

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Поки що в Україні можливість працювати чотири дні на тиждень існує лише у форматі індивідуальних угод між працівниками та роботодавцями.

Нагадаємо, 5 липня голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що перехід на 4-денний робочий тиждень в Україні можливий навіть в умовах війни — за умови, що таке рішення ухвалюватиме сам бізнес.