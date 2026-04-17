Чотирирічна дитина трагічно загинула в 100 метрах від власного дому: фото

Поліція розслідує трагічний випадок на Тернопільщині / © tp.npu.gov.ua

На Тернопільщині внаслідок нещасного випадку загинув 4-річний хлопчик. Повідомлення про смерть дитини надійшло на спецлінію поліції від медиків бригади екстреної допомоги 17 квітня.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що трагедія трапилася близько 11:40. Саме тоді бабуся виявила онука у воді та викликала медиків.

За попередньою інформацією, за дитиною наглядали бабуся та дідусь. Хлопчик перебував на подвір’ї. У момент трагедії мати була на роботі, бабуся в будинку, а дідусь на городі. Територія домогосподарства огороджена, однак дитина самостійно вийшла за межі подвір’я та попрямувала до водойми, розташованої приблизно за 100 метрів від будинку. За словами родичів, хлопчик і раніше тікав туди гратися.

Відсутність онука виявила бабуся. За деякий час жінка виявила дитину у ставку глибиною близько 70 сантиметрів. Вона витягнула хлопчика з води, а дідусь намагався надати першу допомогу.

У водоймі втопився чотирирічний хлопчик / © tp.npu.gov.ua

Медики, які приїхали на виклик, також намагалися реанімувати малюка. Проте врятувати його не вдалося.

Загиблий хлопчик — єдина дитина в сім’ї. Його батько — військовослужбовець.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Поліція закликає батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду, особливо поблизу водойм.

