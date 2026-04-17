ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
895
Час на прочитання
2 хв

Чотирирічна дитина трагічно загинула в 100 метрах від власного дому: фото

Загиблий хлопчик — єдина дитина в сім’ї, його батько — військовослужбовець.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Поліція розслідує трагічний випадок на Тернопільщині

Поліція розслідує трагічний випадок на Тернопільщині / © tp.npu.gov.ua

На Тернопільщині внаслідок нещасного випадку загинув 4-річний хлопчик. Повідомлення про смерть дитини надійшло на спецлінію поліції від медиків бригади екстреної допомоги 17 квітня.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що трагедія трапилася близько 11:40. Саме тоді бабуся виявила онука у воді та викликала медиків.

За попередньою інформацією, за дитиною наглядали бабуся та дідусь. Хлопчик перебував на подвір’ї. У момент трагедії мати була на роботі, бабуся в будинку, а дідусь на городі. Територія домогосподарства огороджена, однак дитина самостійно вийшла за межі подвір’я та попрямувала до водойми, розташованої приблизно за 100 метрів від будинку. За словами родичів, хлопчик і раніше тікав туди гратися.

Відсутність онука виявила бабуся. За деякий час жінка виявила дитину у ставку глибиною близько 70 сантиметрів. Вона витягнула хлопчика з води, а дідусь намагався надати першу допомогу.

У водоймі втопився чотирирічний хлопчик / © tp.npu.gov.ua

Медики, які приїхали на виклик, також намагалися реанімувати малюка. Проте врятувати його не вдалося.

Загиблий хлопчик — єдина дитина в сім’ї. Його батько — військовослужбовець.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Поліція закликає батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду, особливо поблизу водойм.

Нагадаємо, у Київській області трагічно загинув 11-річний хлопчик — його засипало піском.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie