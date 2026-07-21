Чотириста днів на "нулі": Лубінець розповів про "пекло", через яке військові йдуть у СЗЧ

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Омбудсман Дмитро Лубінець розповів про головні причини, чому українські військовослужбовці наважуються на СЗЧ. За його словами, деякі бійці перебувають на передовій понад 400 днів поспіль через відсутність ротації.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини сказав у інтерв’ю на телеканалі «Новини.Live».

В Україні діє наказ, згідно з яким військові не повинні перебувати на передовій понад 60 діб. Водночас на практиці цей термін нерідко перевищується. За словами Лубінця, відомі випадки, коли захисники залишалися на лінії фронту понад рік.

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«У нас є випадок, наскільки я знаю, найдовше — можливо є ще довше, але принаймні те, що нам стало відомо — військовослужбовець з позивним „Вітер“, він перебував на лінії фронту від російських військових за декілька сотень метрів 471 день. Уявляєте? 471 день», — розповів омбудсман.

Він зазначив, що в окремих випадках військовослужбовці можуть перебувати на передовій місяцями без ротації.

Водночас Лубінець наголосив, що іноді тривала відсутність заміни має об’єктивні причини. Зокрема, це може бути пов’язано з нестачею військовослужбовців, яких можна було б направити на заміну.

Чому військові йдуть у СЗЧ?

«Але це не може слугувати виправданням. Є дуже багато випадків людей, які вирішили стати СЗЧешниками саме через те, що вони дуже тривалий період були на передовій, їх поміняли, а потім через деякий час їх знову везли на ротацію без пояснень, скільки вони там будуть знаходитись», — розповів омбудсман.

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«При таких умовах навіть вмотивована людина, підготовлена, яка воює вже роками, вона приймає рішення — краще бути СЗЧ, ніж знову пройти через це пекло», — додав він.

Нагадаємо, раніше командир 3-го штурмового батальйону на псевдо «Каспер» заявив, що головна причина СЗЧ — це страх і стереотипи щодо служби. За його словами, новобранці бояться неминучої загибелі, через що часто тікають групами або поодинці: під час отримання форми, з навчань, з пробіжки чи навіть за допомогою дружин, які забирають їх на машинах, залишаючи всі речі і телефони.

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