Човгала напролом і теревенила телефоном: пенсіонерка з дитячим візком у Дніпрі шокувала Мережі (відео)

Жінка йшла жвавою дорогою і не зважала на авто.

У Дніпрі бабуся з дитячим візком шокувала користувачів Мережі своєю безтурботністю. Жінка везла візок через дорогу, говорила телефоном і не зважала на авто, які проїздили повз.

Відео бабусиних маневрів виклали в соцмережі.

Інцидент стався на вулиці Фабра в Дніпрі. На кадрах видно, як жінка з немовлям переходить дорогу у невстановленному місці. Вона чимчикує у потрібному їй напрямку, не зважає на автівки і в цей час говорить телефоном.

Користувачі в Мережі прокоментували побачене:

Бабуля-вбивця. Краще батькам не бачити це відео.

Чиясь няня, навряд чи свою дитину так би везла.

Сподіваюся, її діти проведуть з нею бесіду.

Нагадаємо, що у Харкові чоловік встигав і кермувати автівкою і виголювати обличчя.