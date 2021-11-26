Човгала напролом і теревенила телефоном: пенсіонерка з дитячим візком у Дніпрі шокувала Мережі (відео)

Жінка йшла жвавою дорогою і не зважала на авто.
У Дніпрі бабуся з дитячим візком шокувала користувачів Мережі своєю безтурботністю. Жінка везла візок через дорогу, говорила телефоном і не зважала на авто, які проїздили повз.
Відео бабусиних маневрів виклали в соцмережі.
Інцидент стався на вулиці Фабра в Дніпрі. На кадрах видно, як жінка з немовлям переходить дорогу у невстановленному місці. Вона чимчикує у потрібному їй напрямку, не зважає на автівки і в цей час говорить телефоном.
Користувачі в Мережі прокоментували побачене:
- Бабуля-вбивця. Краще батькам не бачити це відео.
- Чиясь няня, навряд чи свою дитину так би везла.
- Сподіваюся, її діти проведуть з нею бесіду.
Нагадаємо, що у Харкові чоловік встигав і кермувати автівкою і виголювати обличчя.
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