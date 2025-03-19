Чубаров сказав, чи можуть США різко змінити політику щодо Криму

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував повідомлення американського видання Semafor про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання анексованого Криму територією Росії в рамках угоди про припинення війни в Україні. Він назвав такі дані фейковими.

Про це Чубаров сказав в ефірі програми "СвободаLive".

"Ми такі дані вважаємо відвертими фейками і відкидаємо можливість озвучення подібних нісенітниць з боку помітних американських політиків, не кажучи вже про президента США. Ми виходимо з того, що таке не може бути озвучено ніким. Я поки що тримаюся підходу, що держави не змінюють так кардинально свої позиції в тих чи інших питаннях, які стосуються глобального світу", – додав він.

Політик нагадав, що у "Кримській декларації", яка була ухвалена США і оприлюднена 25 липня 2018 року, йдеться про те, що

"жодна країна не може силою змінювати кордони іншої";

"США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України".

"Росія повелася у спосіб, який не гідний великої держави та з власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти".

Саме тому зараз складно уявити, запевняє Чубаров, що "очільниками США буде оприлюднено абсолютно протилежне" цій декларації.

"Можу собі уявити, що той чи інший політик може кардинально змінити свої погляди. Але я не можу уявити, що в цьому питанні США, як держава, одночасно під впливом однієї людини, хай він і є президентом, можуть та кардинально змінити свою політику", – висловився очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Йдеться не лише про Кримську платформу. Політика США реалізовувалася на всіх міжнародних майданчиках, в діях Америка та ухвалених законах. З огляду на це, Чубаров виключає можливість того, що Трамп може допустити зміну політики щодо питання Криму.

У Криму сьогодні проживає достатньо жителів, які є прихильниками Росії. Серед них - мільйон заселених громадян РФ.

"Ці люди, зрозуміло, хотіли б, щоб нічого в їхньому житті не змінювалося, і вони спокійно далі жили на краденій землі. Вони сподіваються, що Путін, диктатор Росії, зможе переконати Трампа, і він якимось чином його, чи змусить, чи переконає, чи зможе обманути", – зазначив Чубаров.

Однак є велика кількість людей, які очікують звільнення Криму. Як наголошує представник Меджлісу, вони залишаються вірними українській державі. Це кримські татари, етнічних українців, у яких зараз є велика тривога щодо подальшої долі Криму.

"Зрозуміло, що вони з достатньо великою тривогою слідкують за перипетіями світової політики щодо Криму", – завершив Чубаров.

Нагадаємо, ГУР відпрацювало по ворожих об'єктах у Криму. Дороговартісні системи ППО РФ виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України. Так, уражено цілу низку РЛС, командні пункти, ЗРК, морські судна та гелікоптер.

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