Чугуїв атакували понад десятком дронів: постраждали навчальний заклад і цивільне підприємство

Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що під удар потрапили цивільне підприємство та навчальний заклад. У місцях влучань спалахнули масштабні пожежі. Наразі рятувальники та всі екстрені служби працюють на місці.

«Знову мішенню ворога стало наше місто. Понад 10 безпілотників ворог спрямував на Чугуїв. Попередньо постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучень сильна пожежа. Екстрені служби працюють», — зазначила Мінаєва.

Окрім того, у районі навчального закладу пошкоджено низку приватних житлових будинків. За попередньою інформацією, один із будинків горить.

Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у Києві — повітряна тривога: загроза застосування балістики.