«Чули, як дрон розганяється»: мешканець Стрия описав момент удару у свій будинок

Удар по Стрию / Фото: ілюстративне / © Credits

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Унаслідок ранкової атаки російських дронів у Стрию зазнала руйнувань багатоповерхівка. Своїми переживаннями поділився місцевий житель Віталій Пасека, чия оселя сьогодні зранку опинилася під ударом.

Про це повідомляє «Суспільне».

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За словами чоловіка, гучні вибухи пролунали близько шостої ранку, коли родина ще спала. Ворожі дрони атакували багатоповерхівку та завдали їй суттєвих пошкоджень.

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У будинку вибито двері, розтрощено вікна, серйозних руйнувань зазнала і покрівля.

«Сталося все близько 6:00 ранку. Ми спали. Чули, як гуде, пострілів ППО жодних не було. І пізніше чути було, як він розганяється. Ба-бах, вибух, спалах, все посипалося, все полетіло», — згадує чоловік.

Він додає, що тепер доведеться ремонтувати житло, перекривати усі вікна та двері. Ремонтом потрібно зайнятися вкрай швидко, адже настав сезон холодів та дощів.

Росіяни атакували багатоповерхівку у Стрию

Нагадаємо, російські війська здійснили атаку на місто Стрий Львівської області, у результаті чого було зафіксовано влучання. За попередньою інформацією депутата Ігоря Зінкевича, один із ворожих дронів поцілив у багатоквартирний будинок.

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Місцева влада та екстрені служби закликали жителів громади залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Також містян наполегливо просять дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати у Мережу відео чи фото роботи сил ППО і наслідків російської атаки.

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