Чутки про відставку Залужного: Безугла назвала трьох претендентів на заміну головкома

Народна депутатка Мар'яна Безугла висловилася щодо інформації в Мережі про можливу заміну головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Вона озвучила власну думку про трьох можливих претендентів на цю посаду.

Про це вона написала у своєму Telegram.

Першим претендентом Безугла назвала 38-річного генерала Кирила Буданова, який очолює Головне управління розвідки Міноборони. За її слвоами, він не знав СРСР, а все життя пропрацював у спецслужбах.

"Вирощений війною з росією. Від учасника зухвалих операцій до організатора таких. Здатен на дуже сміливі рішення. Фактично не має лімітів креативу та стоп-сигналів, тобто для нього зайти на історично українські землі, кхм, трохи східніше; переробити сухопутну бригаду в БПЛА-підрозділ чи звільнити з десяток генералів не матиме ментальних перешкод", - вважає нардепка.

Водночас Безугла каже, що Буданов, хоч і швидко вчиться та освоює нові обставини, має обмежені знання про структуру і функції збройних сил.

"Це стосується не тільки суто української, радянської школи, а загальної світової класики, класичних знань та досвіду управління на стратегічному рівні. Має команду, яка з одного боку незрозуміла для класичних каст ЗСУ, але з іншого боку в абсолютній більшості теж зі знанням специфіки спецслужб, а не обізнаністю щодо збройних сил", - каже Безугла.

За її словами, "зухвала та часто за гранями стилістика буданівського ГУР МОУ з одного боку може дати неочікуваний, непердбачуваний для ворога результат асиметричної відповіді, з іншого — породити корупційні ризики, інтриги, які є необхідними для спецслужби, але можуть погіршити стан справ і розборок в ЗСУ; порушити основи управління тощо".

Другий кандидат, на думку Безуглої, - це 44-річний генерал-десантник Євген Мойсюк. Також нове покоління, все життя в десантно-штурмових військах (ДШВ). Вирощений війною з РФ. Пройшов шлях від бойового комбата до командуючого ДШВ і далі — заступника Залужного. Має досвід служби в Косово та Іраку.

Безугла каже, що він довго був "правою рукою" доктора філософії та володіє найбільшою базою знань щодо останній двох років війни.

Також читайте Нардепка Безугла опубліковала мем про Залужного і збурила Мережу

"Аполітичний технократ не схильний до кулуарних розборок. Прекрасно знає, хто є хто в ЗСУ. Його не люблять за вимогливість та бажання докопатися до суті. За моїм спостереженням, як і всі зами, страждає від абсолютизму та поверхневості доктора", - каже нардепка.

Серед позитивних якостей Безугла назвала обізнаність та рішучість, а також комплексний досвід ЗСУ та менталітет найефективнішого виду військ (ДШВ). Безугла вважає, що Мойсюк зможе переформатувати збройні сили у відповідності до сучасних вимог і не піддасться інтригам.

Третій кандидат, за словами Безуглої - 58-річний класик Олександр Сирський.

"Стара школа", "зараз так не вчать", уродженець росії та випускник Московського вищого загальновійськового командного училища. Пройшов всі можливі посади і напрямки за десятки років карʼєри до Командувача сухопутних військ ЗСУ. Досконально знає ворога, але не фанат Герасімова. Його знання, воля і жорсткість зіграли ключову роль в захисті Києва, а Харківський контрнаступ взагалі був авторським проєктом. Історія там дуже драматична", - написала нардепка.

Безугла додала, що базується суто на особистих враженнях та спостереженнях, адже всіх трьох знає особисто та мала досвід спільної роботи.

Нагадаємо, останнім часом сама Безугла бʼє рекорди з потрапляння у скандали. Її відсторонення вимагають українці, а колеги блокують трибуну в парламенті, аби тільки домогтися звільнення Мар’яни Безуглої з посту заступниці комітету ВР із нацбезпеки. Чому всі так повстали проти нардепки, хто вона і як "прославилася" скандалом із Залужним, йдеться в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua.

Читайте також: