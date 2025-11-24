ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
846
Час на прочитання
1 хв

Чутки про "наближення завершення війни": військовий пояснив, як це впливає на ЗСУ

Політики й журналісти інформацією про “наближення фіналу війни” роблять лише гірше Україні. В такій ситуації захисники починають думати не про виконання бойових завдань, а про те, що скоро керівництво держави домовиться про мир і усе закінчиться.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путін, Трамп, Зеленський

Путін, Трамп, Зеленський / © ТСН.ua

Новини про перемир’я, заморожування конфлікту чи закінчення війни дуже негативно впливають на ЗСУ. Військові можуть перестати виконувати бойові завдання.

Про це розповів командир стрілецького батальйону 3-ї ОМБ Корженко в ефірі телемарафону.

«Уявімо ситуацію: говорять військо думає: „Навіщо мені виконувати свій обовязок, якщо я можу відсидітися і зачекати, коли політики домовляться і буде перемиря? Насправді ця ситуація не дуже (хороша — ред.). На нашу думку, якщо перемовини ведуться, вони мають вестися більше кулуарно. Активно це висвітлюючи вони роблять лише гірше своїй державі“, — пояснив Корженко.

Він наголошує: бійці ЗСУ — звичайні люди, тож вони чутливі до подібних інформаційних вкидів.

«Не варто вірити у перемир’я 2026 року. Про зупинку взагалі не варто думати. Варто готуватися до довгої та затяжної війни. З союзниками або без», — завершив він.

Раніше у Штатах зробили гучну заяву про війну в Україні. Так, спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що Україна перебуває у «кількох метрах» від її завершення.

«У військовому лексиконі ми завжди говоримо, що останні 10 метрів до цілі завжди найважчі. А ми зараз приблизно на останніх двох метрах. Ми майже там», — заявив Келлог, порівнявши ситуацію на фронті з військовою операцією.

Дата публікації
Кількість переглядів
846
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie