Чутки про "наближення завершення війни": військовий пояснив, як це впливає на ЗСУ

Новини про перемир’я, заморожування конфлікту чи закінчення війни дуже негативно впливають на ЗСУ. Військові можуть перестати виконувати бойові завдання.

Про це розповів командир стрілецького батальйону 3-ї ОМБ Корженко в ефірі телемарафону.

«Уявімо ситуацію: говорять військо думає: „Навіщо мені виконувати свій обовязок, якщо я можу відсидітися і зачекати, коли політики домовляться і буде перемиря? Насправді ця ситуація не дуже (хороша — ред.). На нашу думку, якщо перемовини ведуться, вони мають вестися більше кулуарно. Активно це висвітлюючи вони роблять лише гірше своїй державі“, — пояснив Корженко.

Він наголошує: бійці ЗСУ — звичайні люди, тож вони чутливі до подібних інформаційних вкидів.

«Не варто вірити у перемир’я 2026 року. Про зупинку взагалі не варто думати. Варто готуватися до довгої та затяжної війни. З союзниками або без», — завершив він.

Раніше у Штатах зробили гучну заяву про війну в Україні. Так, спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що Україна перебуває у «кількох метрах» від її завершення.

«У військовому лексиконі ми завжди говоримо, що останні 10 метрів до цілі завжди найважчі. А ми зараз приблизно на останніх двох метрах. Ми майже там», — заявив Келлог, порівнявши ситуацію на фронті з військовою операцією.