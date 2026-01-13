Чутки про "окупацію" Андріївки на Сумщині: у ЗСУ прокоментували ситуацію

Сумська область

У ЗСУ прокоментували ситуацію на Сумському напрямі фронту. Так, Андріївка перебуває під контролем України.

Про це в ефірі «КИІВ24» розповів Вадим Карп’як, речниця 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

«Противник не полишає своїх спроб штурмувати Андріївку силами морської піхоти, але їхні штурми зазнають невдачі», — зазначає Вадим Карп’як, речник 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

Нещодавно до 8 російських військових таки проникли на край села Андріївка. Там вони були повністю знищені.

«Те, що вони дійшли до межі Андріївки, дало підстави припускати про так звану „окупацію“, що ми абсолютно не підтверджуємо. Звідси могли виникнути такі чутки. Зараз Андріївка під нашим контролем, як і була. Ворог на відтяжці, але не лишає спроб атакувати населений пункт. Ми далі працюємо», — завершив Карп’як.

Зауважимо, що аналітичний проект DeepState 7 січня написав про те, що росіяни окупували Андріївку та Новомаркове. Також фіксувалося просування поблизу Майського.

Пізніше у ЗСУ відповіли, чи захопили росіяни Андріївку.

«Офіційно і з усією відповідальністю сповіщаємо: Андріївка перебувала і перебуває під повним контролем угруповання військ „Курськ“. Тож ні про яку окупацію і мови не може бути», — йдеться у зверненні військових.