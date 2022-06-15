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Чужі серед своїх: в армії РФ почали безвісти зникати військовослужбовці українського походження

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Чужі серед своїх: в армії РФ почали безвісти зникати військовослужбовці українського походження

Фото: Associated Press

ФСБ РФ запровадила боротьбу зі "зрадниками" в лавах військовослужбовців РФ.

Завдяки такій активній роботі спецслужб, стали зникати військовослужбовці ЗС РФ українського походження.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

За отриманою ним зі своїх джерел інформацією, співробітниками Федеральної служби безпеки РФ з метою демонстрації своєї роботи на території України проводиться пошук "зрадників" серед військовослужбовців ЗС РФ.

"Зрадниками призначаються учасники "спеціальної воєнної операції", які мають українське коріння. Їх звинувачують у співпраці з ЗС України та затримують під час перебування у польових таборах. Подальша доля таких військовослужбовців невідома, а родичам повідомляється, що вони зникли безвісти під час ведення бойових дій", - розповідає журналіст.

Нагадаємо, що під час бойових дій у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.

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