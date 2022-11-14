Чужі серед своїх: в РФ вояків зобов'язали звітувати про наявність родичів в Україні

У РФ військовослужбовців зобов'язали повідомляти про родичів в Україні.
У Забайкальському краї в Росії в підрозділах ЗС РФ запровадили нововведення. Вояки мають чесно зізнаватися, що мають родичів в Україні.
Про це повідомляє ASTRA.
Як розповідають військовослужбовці в/ч 63559, днями в частині роздали бланки рапортів, де потрібно вказати персональні дані рідних з України, якщо такі є.
Тим часом у Магадані ситуація ще гірша. Тут змушують керівників "працювати" з працівниками сфери культури, які родом з України.
Так, Міністерство культури та туризму Магаданської області вимагає від усіх підвідомчих установ моніторити "настрої у колективах" з метою виявлення негативного ставлення до війни в Україні.
Особливу увагу Міністр Людмила Горлачова вимагає звернути на поведінку працівників, які мають громадянство України або вихідців з України.
Звітувати про "проведені заходи" керівникам підвідомчих міністерству установ пропонується до "першого числа звітного місяця".
Нагадаємо, що у Росії ФСБ запровадила боротьбу зі "зрадниками" в лавах Збройних сил РФ. Завдяки активній роботі спецслужб, стали зникати військовослужбовці українського походження.
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