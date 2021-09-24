Чужий одяг, а на обличчі і руках тонни гриму: з'явилися нові подробиці смерті українця в Польщі

Слідство за фактом смерті українця — триває.

Дмитра Никифоренко, який загинув при загадкових обставинах в польському місті Вроцлав, повернули в Україну тільки через два тижні і з великою кількістю гриму на обличчі.

Про це виданню "Факти" розповів батько загиблого Сергій Никифоренко.

"Через два тижні після загибелі, Дмитра нарешті привезли додому з Польщі в труні, одягненим в чужий одяг. На обличчі і руках тонни гриму. Але нам — батькам, рідним і близьким — навіть не дозволили обійняти і поцілувати сина в труні під час прощання. Мовляв, триває слідство, тіла ще не можна торкатися. Процедура доставки тіла додому коштувала близько чотирьох тисяч євро", — розповів виданню батько загиблого Сергій Никифоренко.

Чоловік також додав, що зібрати таку суму в один момент сім'я не могла. Тому довелося взяти гроші, які Дмитро відкладав на весілля. Допоміг їм і колектив немирівського ліцею №2, де навчався українець, а також його друзі, земляки і колеги.

Що саме стало причиною смерті, все ще невідомо. За попередньою інформацією, яку опублікувала польська Gazeta Wyborcza, хлопець "повертався автобусом додому після розпиття спиртних напоїв з колегами по роботі. За однією з версій, він заснув в автобусі, за іншою — дивно поводився, бився головою об вікно. Тому водій викликав швидку допомогу і поліцейський патруль".

Під час експертизи в крові Дмитра нібито знайшли 1,5 проміле алкоголю і помістили його у витверезник. За словами місцевих копів, українець "агресивно поводився по відношенню до офіцера поліції, тож правоохоронці застосували до нього газ і наручники". Пізніше стало відомо, що Дмитро Никифоренко помер.

"На шиї залишилися чорно-сині сліди. Немов хтось став Дмитру на шию. Були незрозумілі гематоми, сліди від ран, де кров запеклася на ліктях і ногах. Медичний експерт пояснив, відводячи очі, що Дмитро, вмираючи, невдало впав і забився", — написали "Факти".

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