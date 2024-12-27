Чверть мільярда для ЗСУ та понад 50 соціально важливих кампаній: підсумки роботи "Єдиних новин" у 2024 році

Національний телемарафон "Єдині новини" продовжує відігравати ключову роль в інформуванні мільйонів українців під час війни, забезпечуючи безперервний доступ до перевіреної та достовірної інформації 24/7.

Довіра та рейтинги

За даними вересневого дослідження соціологічної групи «Рейтинг», попри зростання популярності соціальних мереж як джерела новин та першість Telegram як основного джерела інформації для 47% українців, більшість громадян (53%) все ж вважають соцмережі основним джерелом дезінформації.

У той час, як дезінформація в онлайн-просторі становить все більшу загрозу, телемарафон зберігає довіру аудиторії завдяки якісній аналітиці та об’єктивному висвітленню подій.

Дослідження InMind за підтримки USAID та Internews «Українські медіа, ставлення та довіра у 2024 р.» демонструє, що кількість людей, які дізналися про «Єдині новини», збільшилася до 86% проти 80% минулоріч. Регулярно дивиться трансляцію марафону близько половини (47%) обізнаних. Третина опитаних (32%) вважають за необхідне продовжувати його роботу до закінчення війни, ще 10% переконані, що марафон має існувати і після її завершення.

Попри загальну тенденцію до зниження довіри до ЗМІ в цілому, телемарафону в цілому довіряють 67% глядачів, які щотижня дивляться «Єдині новини». Новинам марафону довіряє кожен третій (37%) опитаний. Майже половина глядачів високо оцінює якість новин, зокрема, оперативність подачі матеріалів (48%) та аналіз подій, що відбулися (43%).

Загалом щоденне середнє телевізійне охоплення марафону у період січень-листопад 2024 склало 4,7 млн (за аудиторією 4+, вся Україна), та 2,1 млн (за аудиторією 18+, міста 50 тис.+).

Діджитал

У 2024 році на діджитал-майданчиках учасників телемарафону було опубліковано понад 69 тис. текстових та відео матеріалів, які в загальному зібрали 742 млн переглядів.

Соціальні важливі промо

За 12 місяців 2024 року в ефірі національного телемарафону було реалізовано комунікацію 52 загальнонаціональних соціально важливих промо кампаній. Ще 4 спеціальні кампанії було ініційовано та реалізовано безпосередньо самим марафоном.

У рамках цих кампаній було створено 410+ соціальних роликів, які показували в ефірі понад 39400 разів. Це – більше 20100 хвилин ефіру. Загалом за час існування телемарафону було створено більше 1480 соціальних роликів.

Команда телемарафону ініціювала та реалізувала такі спеціальні промо кампанії, як, зокрема, «Воюємо. Працюємо. Переможемо» – до другої річниці повномасштабного вторгнення рф та кампанія на тему свободи віросповідання «Єдині у вірі в Україну».

Також у співпраці з державою командами «Єдиних новин» було реалізовано кампанії з добровольної сплати податків, економії електроенергії, у рамках всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», кампанії з підтримки ветеранів, донорства крові та ін.

Підтримка Сил оборони

За період повномасштабної війни телемарафон реалізував десятки масштабних фандрайзингових кампаній для потреб Сил оборони України, це невід’ємна частина функціонування марафону. Серед найбільших зборів та проєктів — створення та запуск всеукраїнської платформи «Друзі ДШВ» (druzi.mil.gov.ua) для підтримки Десантно-штурмових військ ЗСУ, масштабний збір 25 млн грн на дрони «СИЧ» для ГУР МО та 10 млн на морський MAGURA V5 для бійців спецпідрозділу ГУР МО Group-13.

Збори проводилися у слотах всіх медіакомпаній-виробників телемарафону: Starlight Media, 1+1 Media, «Рада», «Ми – Україна» та Inter Media Group. Загалом у 2024 році силами редакцій марафону та завдяки небайдужим глядачам вдалося зібрати понад 225 млн гривень на потреби Сил оборони України.