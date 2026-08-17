Чверть століття віддав енергетиці: ворожий дрон у Сумах забрав життя диспетчера "Укренерго"

Старший диспетчер Сумської групи оперативного управління «Укренерго» Микола Миронов / © Укренерго

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У Сумах внаслідок атаки ворожого FPV-дрона загинув старший диспетчер Сумської групи оперативного управління НЕК «Укренерго» Микола Миронов. Понад 25 років свого життя він присвятив енергетичній галузі, залишаючись на робочому місці у прифронтовому регіоні попри постійні обстріли.

Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

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Миронов загинув на вихідних, а його дружина опинилася у лікарні.

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«Наш колега просто приїхав до магазину, де звичайний цивільний автомобіль був атакований російським FPV-дроном. На жаль, пан Микола отримав дуже важкі поранення і загинув. Його дружина — зараз у лікарні», — йдеться в заяві компанії.

Миронов присвятив роботі в енергетичній сфері понад 25 років. За останні роки, попри постійні обстріли енергетичних об’єктів у прифронтовому регіоні, він не залишив професію.

В «Укренерго» розповіли, що колеги пам’ятатимуть Миколу Володимировича як порядну, добру та принципову людину, а також високопрофесійного фахівця, до якого завжди можна було звернутися по пораду чи підтримку. Його цінували за значний досвід, відповідальність і людяність.

«Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям загиблого. І вкотре закликаємо світ до згуртованої протидії російській агресії, яка у своїй жорстокості вже перейшла будь-які межі», — наголосили в «Укренерго».

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Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня російські дрони масовано атакували Суми, завдавши удару по чотирьох локаціях. Унаслідок влучання у будинок загинуло подружжя — 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Ударами також знищено й пошкоджено житлові будинки, склади, гаражі та транспортні засоби.

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