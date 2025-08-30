ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Чи безпечні овочі з прифронтових територій: пояснення еколога

Екологи попереджають: врожай, вирощений біля зони бойових дій, може містити небезпечні сполуки, що шкодять здоров’ю.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Город

Город / © Pixabay

Бойові дії в Україні залишають у ґрунті токсичні речовини, які можуть потрапляти у врожай та становити небезпеку для здоров’я.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

За її словами, споживати овочі та фрукти, вирощені поблизу місць бойових дій, небезпечно. Вибухи, пожежі та пересування військової техніки залишають у землі важкі метали, залишки вибухових речовин, паливо та мастила. Ці токсини можуть проникати у рослини, накопичуватися в організмі людини й становити серйозну загрозу здоров’ю.

Додатковим ризиком є нерозірвані боєприпаси, які роблять обробку полів смертельно небезпечним. Війна також руйнує структуру чорнозему та знижує кількість корисних мікроорганізмів, що безпосередньо впливає на родючість ґрунту.

«У результаті — знижується його родючість. А підвищена токсичність впливає на якість врожаю», — наголосила еколог.

Окрему небезпеку становить забруднення підземних вод. У разі затоплення шахт чи руйнування промислових об’єктів у них можуть потрапити важкі метали та радіонукліди, які через ґрунт проникають у рослини.

Щодо майбутнього використання таких земель, Тимочко пояснила: якщо територія забруднена нафтопродуктами, хімікатами чи важкими металами, її відновлення може затягнутися на десятиліття. Водночас деякі площі після розмінування та рекультивації з часом можуть знову стати придатними для сільського господарства — але лише після комплексних аналізів і підтвердження безпечності.

«Вживати продукти з територій, які нещодавно були зоною бойових дій, без перевірки — категорично не можна. Поступове повернення цих земель до агровикористання можливе. Але воно потребує часу, очищення та постійного моніторингу стану довкілля», — додала Тимочко.

Нагадаємо, війна впливає не лише на ґрунти та підземні води, а й на якість повітря. Зокрема, у Києві станом на ранок 28 серпня спостерігався високий рівень забруднення повітря після масованого російського удару.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie