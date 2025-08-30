Чи безпечні овочі з прифронтових територій: пояснення еколога

Город / © Pixabay

Бойові дії в Україні залишають у ґрунті токсичні речовини, які можуть потрапляти у врожай та становити небезпеку для здоров’я.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

За її словами, споживати овочі та фрукти, вирощені поблизу місць бойових дій, небезпечно. Вибухи, пожежі та пересування військової техніки залишають у землі важкі метали, залишки вибухових речовин, паливо та мастила. Ці токсини можуть проникати у рослини, накопичуватися в організмі людини й становити серйозну загрозу здоров’ю.

Додатковим ризиком є нерозірвані боєприпаси, які роблять обробку полів смертельно небезпечним. Війна також руйнує структуру чорнозему та знижує кількість корисних мікроорганізмів, що безпосередньо впливає на родючість ґрунту.

«У результаті — знижується його родючість. А підвищена токсичність впливає на якість врожаю», — наголосила еколог.

Окрему небезпеку становить забруднення підземних вод. У разі затоплення шахт чи руйнування промислових об’єктів у них можуть потрапити важкі метали та радіонукліди, які через ґрунт проникають у рослини.

Щодо майбутнього використання таких земель, Тимочко пояснила: якщо територія забруднена нафтопродуктами, хімікатами чи важкими металами, її відновлення може затягнутися на десятиліття. Водночас деякі площі після розмінування та рекультивації з часом можуть знову стати придатними для сільського господарства — але лише після комплексних аналізів і підтвердження безпечності.

«Вживати продукти з територій, які нещодавно були зоною бойових дій, без перевірки — категорично не можна. Поступове повернення цих земель до агровикористання можливе. Але воно потребує часу, очищення та постійного моніторингу стану довкілля», — додала Тимочко.

Нагадаємо, війна впливає не лише на ґрунти та підземні води, а й на якість повітря. Зокрема, у Києві станом на ранок 28 серпня спостерігався високий рівень забруднення повітря після масованого російського удару.