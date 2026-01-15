ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
5
3 хв

Чи безпечно обігрівати квартиру газовою плитою — відповідь експертів

Холод у домівках змушує людей шукати альтернативні джерела тепла, зокрема використовувати газові плити. Експерти застерігають: це один із найнебезпечніших варіантів.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Газова плита

Газова плита / © pixabay.com

З настанням холодів і перебоями з теплопостачанням українці дедалі частіше шукають альтернативні способи зігріти помешкання. Один із найпоширеніших і водночас найризикованіших — використання газової плити або духовки для обігріву. Фахівці застерігають: такий спосіб може коштувати здоров’я і навіть життя.

ТСН.ua зібрав рекомендації фахівців і медиків щодо безпечного обігріву житла. Поради ґрунтуються на матеріалах експертів з сайту «Уманьгаз» та рекомендаціях МОЗ України, які застерігають від використання газових плит і духовок як джерел тепла.

Чим небезпечний «обігрів» газом

Коли для збереження тепла зачиняють вікна та вентиляційні канали, у приміщенні різко зростає ризик неповного згоряння газу. У результаті утворюється окис вуглецю (чадний газ) — токсична речовина без кольору і запаху. Людина не відчуває його присутності, але навіть короткочасне вдихання може призвести до важкого отруєння. Ситуація ускладнюється, коли для обігріву вмикають одразу всі конфорки або ще й газову духовку.

За відсутності газосигналізатора людина дізнається про небезпеку лише з перших симптомів отруєння. Серед них — головний біль, нудота, запаморочення, прискорене серцебиття, сухий кашель. У тяжчих випадках можливі втрата свідомості, судоми та порушення дихання.

Найнебезпечніше — залишати газову плиту ввімкненою на ніч, адже уві сні людина не відчуває симптомів.

Окрім чадного газу, є й інші загрози. Серед них — займання меблів або предметів, розташованих поруч із плитою та накопичення газоповітряної суміші до критичної концентрації, що може призвести до вибуху.

«Тож не варто обманювати себе і ризикувати життям — як власним, так і близьких людей. Безпечного способу обігріти оселю газовою плитою не існує», — зазначили в «Уманьгазі».

У МОЗ закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебоїв із теплопостачанням. Там наголошують: газову плиту й духовку не можна використовувати для обігріву, а будь-які джерела відкритого вогню не слід залишати без нагляду.

Як зігрітися без світла

У Міністерстві охорони здоров’я поділилися рекомендаціями, як підтримати тепло в оселі без ризику для життя.

  1. Одягайтеся тепло
    За відсутності опалення варто дотримуватися принципу багатошаровості. Фахівці радять використовувати термобілизну, одяг із натуральних тканин, в’язані речі, а також додаткові шари у вигляді пледів чи ковдр.

  2. Вживайте теплі страви та напої
    Гарячий чай, кава та супи допомагають зігрітися зсередини. На випадок відключень електроенергії варто заздалегідь наповнювати термос теплими напоями або стравами — вони зберігають тепло кілька годин.

  3. Користуйтеся грілками
    Грілки або гаряча вода в пластиковій пляшці, загорнутій у рушник, допоможуть зігріти ліжко та тіло. У МОЗ радять наповнювати грілки не більше ніж на дві третини об’єму, уникати контакту з відкритими ділянками шкіри та надійно закручувати кришку.

  4. Робіть легкі фізичні вправи
    Навіть проста руханка допомагає активізувати кровообіг і зігрітися. Медики радять не сидіти нерухомо, якщо в оселі холодно, але уникати надмірного потовиділення.

  5. Використовуйте природне світло
    У сонячну погоду варто відкривати штори, щоб у кімнату потрапляло більше світла і тепла. Вночі ж вікна слід щільно закривати, аби запобігти додатковому охолодженню.

Крім того, холод може проникати через щілини у вікнах — їх радять ущільнювати або тимчасово заклеювати.

Нагадаємо, у Києві після російських атак без опалення залишаються близько 300 багатоповерхових будинків. Ситуація на Лівому березі залишається найскладнішою.

